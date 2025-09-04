Cazzu enfrenta control judicial en disputa con Christian Nodal

Así es como Christian Nodal estaría intentando "bloquear" la carrera de Cazzu La mediación legal entre Christian Nodal y Cazzu reveló un escenario de tensión por la custodia y los permisos de viaje de su hija Inti, según reflejó la propia artista en declaraciones recogidas por el pódcast Se Regalan Dudas. El hecho central, de acuerdo con el relato de la rapera, fue que el equipo legal del cantante mexicano se negó a autorizar que su hija menor pudiera salir de Argentina junto a ella, lo que derivó en un periodo de incertidumbre para ambas partes.Durante el proceso, Cazzu expresó sentirse vulnerada. "Fue uno de los peores momentos de mi vida", señaló, recalcando que la situación la llevó a cuestionar el nivel de control que los procedimientos judiciales pueden ejercer sobre una madre. La intérprete confesó que, pese a contar con recursos para gestionar alternativas legales o enfrentar un juicio si fuera necesario, muchas mujeres en contextos similares carecen de los medios para defender sus derechos y los de sus hijos.Las palabras del representante legal de Christian Nodal fueron las que habrían desanimado a la cantante. "Y esto desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió los siguiente. ´No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar´. Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí (...) Yo dije contra esto no, no me da el corazón. Porque contra todo, que ´Perreo´, que una revolución, que ustedes me ven combativa. Contra el sistema, la ley, ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo ´tenemos el control sobre vos y tu hija´. Y fue uno de los peores momentos de mi vida", aseguró.No obstante, Cazzu declaró que continuará trabajando y viajando aunque no pueda llevarse con ella a Inti. "Lo mejor y lo pero es que yo salí sin poder respirar de allá adentro, miré a mi alrededor toda la gente que me esperaba para poder reunirme por mi show, por mi gira, por mis sueños... 16 de remar, y yo dije yo tengo el privilegio de no hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija. Porque puedo ir a tocarle la puerta a un juez y decirle, ¿Me das un permiso para que me lleve a mi hija del país? lo necesito, tengo pruebas, pasajes, explicaciones. No me voy a robar a nadie", explicó.