Extradición de Julio César Chávez Jr.: Proceso Judicial en México

Julio César Chávez Jr. es extraditado a México; enfrenta orden de aprehensión desde 2023

El exboxeador Julio César Chávez Jr., hijo del legendario campeón mexicano, fue extraditado a México luego de haber sido detenido en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su traslado e ingreso a un centro penitenciario en Hermosillo, Sonora, donde permanecerá bajo custodia mientras se desarrolla su proceso judicial.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Chávez Jr. fue ingresado al penal de Hermosillo el lunes 18 de agosto de 2025 a las 11:53 horas. En ese momento vestía ropa deportiva: sudadera negra, pantalón, camiseta blanca y tenis rojos. La información fue revelada por el periodista Ciro Gómez Leyva en su espacio informativo.

Su arresto en Estados Unidos ocurrió el 2 de julio en Studio City, California, por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Fue capturado con medidas de seguridad reforzadas y su estatus migratorio fue clasificado como ilegal por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que además lo señaló como una posible amenaza a la seguridad pública. Incluso, autoridades estadounidenses lo habrían vinculado con el Cártel de Sinaloa, aunque hasta la fecha no se han presentado cargos formales en ese país relacionados con dichas acusaciones.

Desde marzo de 2023, Chávez Jr. contaba con una orden de aprehensión vigente en México, lo que lo mantenía en calidad de prófugo. Sin embargo, su extradición tardó más de dos años en concretarse. Durante ese tiempo, la FGR acusó a las autoridades estadounidenses de obstaculizar el proceso de entrega. Por su parte, el excampeón promovió diversos amparos para frenar su repatriación, aunque finalmente ninguno tuvo efecto.

Ahora, con su regreso al país, Chávez Jr. enfrentará el proceso judicial correspondiente en territorio mexicano.