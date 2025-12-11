Saltillo recibirá a Chayanne en su gira de 2026

Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero

El cantante puertorriqueño Chayanne confirmó este jueves que Saltillo será una de las paradas oficiales de su gira "Bailemos Otra Vez Tour 2028", con una presentación programada para el 25 de abril de 2026 en el Estadio Francisco I. Madero.

La venta de boletos se realizará a través de Superboletos, plataforma encargada de la distribución oficial para este y otros shows del tour.

Detalles confirmados

El anuncio forma parte de un calendario más amplio que incluye también fechas en Hermosillo, donde se presentará el 30 de abril en el Estadio de Béisbol Fernando Valenzuela, y en Mazatlán, el 2 de mayo, con un concierto en el Estadio de Futbol El Encanto. Desde el momento de su publicación, seguidores del intérprete comenzaron a compartir la noticia en redes sociales, destacando el regreso del artista a escenarios del norte del país.

Chayanne ha conquistado a millones con sus canciones emocionales e increíbles pasos de baile.

Elmer Figueroa Arce, conocido mundialmente como Chayanne, cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en la música latina. Su carrera inició en el grupo Los Chicos, donde debutó como bailarín y vocalista a temprana edad, antes de consolidarse como solista y adquirir fama internacional.

A lo largo de su trayectoria, Chayanne ha construido un repertorio reconocido por su mezcla de baladas románticas y temas rítmicos que se han convertido en clásicos de su discografía. Entre sus éxitos más populares destacan canciones como "Torero", "Dejaría Todo", "Provócame", "Fiesta en América", "Tiempo de Vals" y "Salomé", temas que lo han posicionado como una de las figuras más influyentes del pop latino.

Su presencia en los escenarios se caracteriza por coreografías energéticas y una conexión constante con el público, elementos que han sido parte fundamental de su permanencia y popularidad en distintos países.

Expectativas del público

La gira "Bailemos Otra Vez" marca una nueva etapa en la agenda del artista, quien continúa sumando presentaciones en América Latina. En Saltillo, Hermosillo y Mazatlán, la expectativa del público gira en torno a un espectáculo que combinará temas clásicos con nuevas propuestas, así como una producción escénica pensada para generar cercanía con los asistentes.

Se espera que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre horarios, accesos y fases de venta para cada una de las ciudades contempladas en esta parte del tour.