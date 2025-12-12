Marianne Gonzaga enfrenta rumores de fuga tras polémico video

Señalan presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México tras polémico video

El video publicado por Marianne Gonzaga junto a su hija intensificó las dudas sobre una posible salida de México mientras permanece bajo libertad condicional.

Marianne Gonzaga, creadora de contenido con presencia constante en redes sociales desde 2023, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que surgiera la versión de que habría salido de México junto a su hija, a pesar de que enfrenta un proceso de libertad condicional que, en principio, le impediría abandonar el territorio nacional.

La posible salida detonó una ola de especulaciones acompañada de un video viral, múltiples reacciones en redes sociales y un clima de tensión legal entre la influencer y su expareja, José Manuel Becerril Said.

¿Quién es Marianne Gonzaga y por qué se dio a conocer en México?

Gonzaga se encuentra bajo libertad condicional derivada de un evento ocurrido en la Ciudad de México en 2023, cuando apuñaló a Valentina Gilabert tras una discusión relacionada con un conflicto personal.

Como resultado, pasó cinco meses internada y posteriormente recuperó la libertad tras un acuerdo reparatorio. Al concluir el proceso, se reunió de nuevo con su hija, cuya custodia comparte actualmente en un entorno de disputas legales y mediáticas constantes.

Presuntas ´indirectas´ desatan teorías sobre la posible huida del país de Marianne Gonzaga y su hija

Las dudas sobre su paradero comenzaron esta semana luego de que Becerril Said, expareja de Gonzaga y padre de la menor, declarara en una entrevista que ambas estaban viviendo en Cancún. Horas después, Gonzaga publicó un video que se volvió el eje de la polémica: aparece en lo que parece una habitación de hotel mientras su hija juega en la cama. En el clip, ella simula cantar la frase "Se les fugó Baltazar", del corrido del mismo nombre, gesto que muchos usuarios interpretaron como una insinuación de que había abandonado el país.

El video desató una serie de interpretaciones y debates. Algunos usuarios sostuvieron que podría tratarse de una provocación deliberada; otros lo señalaron como un mensaje dirigido a su expareja en medio de su disputa legal. Además, en X comenzaron a circular capturas de pantalla de presuntas respuestas de Gonzaga a seguidores, entre ellas una en la que aparentemente confirma que viajó con su hija: "La notificación tiene que ser personalmente, si no, no tiene efecto".

Hasta el momento, no existe una confirmación de autoridades mexicanas que indique que Gonzaga haya dejado el país. Tampoco hay reportes formales sobre violaciones a las condiciones de su libertad condicional.

Familia del padre de la hija de Gonzaga señalan que utiliza a su hija como ´moneda de cambio´

En medio de la incertidumbre por la ubicación de la influencer, el conflicto entre ambas partes se intensificó. La familia de Becerril ha declarado que Gonzaga estaría utilizando a la menor como "moneda de cambio" o "trofeo" para obtener beneficios en redes sociales.

Becerril dijo en una entrevista para el programa de Nacho Lozano que asumió los gastos y el cuidado de la niña, al tiempo que presentó acusaciones relacionadas con el trato que Gonzaga habría dado a la menor. El padre afirmó: "Soy testigo de cómo llegó a pegarle a Emma, de cómo me escribía: ´del estrés se me cayó del lavabo´". También señaló presunto consumo de alcohol y uso de vapeadores por parte de Gonzaga durante el embarazo y la lactancia.

Gonzaga y su expareja realizan señalamientos en su contra y amenazan con acciones legales

La familia Becerril indicó que, si la joven no se retracta de las acusaciones que consideran falsas, emprenderán acciones legales. Gonzaga, por su parte, ha acusado a su expareja de tener presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, así como de portación de armas, consumo de sustancias y estupro. Ninguno de esos señalamientos ha sido confirmado por autoridades y hasta ahora no existen comunicados oficiales que respalden dichas afirmaciones.

Autoridades no han emitido información sobre presunta fuga de Marianne Gonzaga

Al cierre de esta edición, no existe información verificable sobre la ubicación de Gonzaga ni sobre una posible investigación en curso por una presunta salida del país. Marianne Gonzaga de contenido mantiene presencia activa en redes sociales, donde sus publicaciones continúan generando reacciones divididas entre quienes la respaldan y quienes consideran que su comportamiento no corresponde al de alguien que se encuentra arrepentida por intentar quitarle la vida a otra persona y señalan que la situación actual podría agravar su situación legal.

Las autoridades no han emitido posicionamientos públicos respecto a la posibilidad de que Gonzaga haya violado los términos de su libertad condicional.