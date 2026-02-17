El "mamalón" que sí se quedó... sin gasolina: Deportiva de 3 millones de pesos paraliza avenida en Monterrey y se vuelve meme

En un hecho que parece sacado de una comedia urbana, un lujoso Chevrolet Corvette C8 valuado en más de 3 millones de pesos se detuvo abruptamente por falta de combustible en la transitada Avenida Paseo de los Leones, en Monterrey, Nuevo León, provocando sorpresa entre peatones y conductores —y toneladas de memes en redes sociales.

¿Qué pasó exactamente?

El domingo 15 de febrero por la tarde, la unidad deportiva de color verde lima avanzaba rumbo a un restaurante en San Pedro Garza García cuando simplemente... se quedó sin gasolina en pleno carril de circulación.

Según testigos, el conductor descendió del auto sorprendido, mientras otros automovilistas capturaban el momento con sus teléfonos. La situación fue tan inusual que pronto se volvió viral en redes sociales, con decenas de usuarios compartiendo imágenes y comentarios humorísticos sobre la escena.

Reacción de autoridades y público

Elementos de Auxilio Vial y Tránsito de Monterrey acudieron de inmediato para asegurar la zona, abanderar el tráfico y brindar apoyo al conductor hasta que el vehículo pudo moverse sin interrumpir más la circulación.

Aunque no hubo accidentes ni lesionados, las autoridades aprovecharon el momento para recordar que, aunque no hay una sanción específica por quedarse sin gasolina, obstruir la vía puede generar multa bajo el Reglamento de Tránsito local.

¿Por qué todos están hablando de eso?

Más allá del valor del auto, el caso se volvió tendencia por el contraste entre lo caro que puede costar un deportivo de alta gama y algo tan cotidiano como quedarse sin combustible —una situación que le puede pasar a cualquiera.

En redes sociales no faltaron comentarios sarcásticos del tipo:

"Pa presumir, sí... pa checar la gasolina, no"

Los internautas también aprovecharon para discutir sobre el alto consumo de combustible de este tipo de vehículos y la importancia de planear trayectos con anticipación.

Más allá de la burla: una lección real

Especialistas en movilidad han apuntado que muchos autos de lujo, especialmente deportivos, priorizan potencia y desempeño sobre eficiencia de combustible, lo que se traduce en gastos diarios más altos y menor autonomía.

Este incidente, aunque gracioso para muchos, es un buen recordatorio de que el costo de compra de un auto no elimina los gastos cotidianos ni los descuidos que todos podemos cometer.