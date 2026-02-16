Si un trabajador con salario mínimo en México quisiera igualar la fortuna de Elon Musk, ¿cuánto tiempo tendría que trabajar?

Un cálculo sorprendente pone en perspectiva la enorme brecha económica entre ingresos laborales básicos y las súper fortunas globales: incluso si un trabajador en México no gastara ni un peso de su salario mínimo, necesitaría decenas de millones de años para acumular una cantidad equivalente a la fortuna estimada de Elon Musk.

¿De qué cifras estamos hablando?

Fortuna estimada de Elon Musk: alrededor de 852 mil millones de dólares, según datos públicos sobre su participación accionaria en empresas como Tesla y SpaceX.

Salario mínimo en México en 2026: se fijó en 315.04 pesos diarios para el salario general, tras un incremento aplicado desde enero de 2026.

Esto equivale aproximadamente a 114,990 pesos al año (o unos 6,764 dólares) si se trabaja sin descanso y sin gastar nada.

¿Cuánto tiempo tardaría en llegar a esa fortuna?

Al dividir la enorme fortuna de Musk entre el ingreso anual de un trabajador con salario mínimo, el resultado estimado es:

Más de 125 millones de años trabajando sin gastar nada.

Incluso si se toman cifras más bajas de patrimonio—como 400 mil millones de dólares—el resultado rondaría los 59 millones de años. Por eso en algunos ejercicios se habla de una cifra redondeada de 70 millones de años como referencia ilustrativa.

¿Qué nos deja este ejercicio?

Este cálculo, aunque teórico, no refleja la vida real (no toma en cuenta inflación, gastos, impuestos o fluctuaciones de mercado). Aun así, sirve para dimensionar la enorme desigualdad global entre ingreso laboral y acumulación de grandes capitales:

Una parte importante de la riqueza de Musk no está en efectivo, sino en acciones cuyos valores cambian.

El salario mínimo en México ha estado subiendo: desde 2018 ha tenido incrementos consecutivos, y para 2026 se estableció en 315.04 pesos diarios tras un ajuste oficial de 13 %.

A pesar de los aumentos, un trabajador con salario mínimo aún enfrenta un ingreso bajo en términos globales.

¿Por qué es importante hablar de estos números?

Aunque nadie espera que un trabajador promedio "acumule" la fortuna de un multimillonario, números tan extremos ayudan a visualizar:

la gran diferencia entre riqueza financiera y salarios laborales,

cómo funcionan las economías modernas, donde grandes empresarios basan su riqueza en activos financieros,

y por qué debates sobre desigualdad salarial, políticas públicas y distribución de ingresos siguen siendo temas urgentes en México y el mundo.