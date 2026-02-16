Ángela Aguilar y Christian Nodal, protagonistas de un incómodo momento en Zacatecas: así fue el operativo cerca de El Soyate

En un giro inesperado de eventos que encendió las redes sociales y la curiosidad de sus seguidores, Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal se encontraron en medio de un operativo de seguridad en Zacatecas, sin que hubiera ninguna agresión directa hacia ellos, según autoridades estatales.

Un encuentro inesperado con la seguridad pública

Los hechos ocurrieron la tarde del 12 de febrero, cuando un enfrentamiento entre autoridades y un grupo armado se desató en el tramo carretero de Villanueva-Tabasco, cerca de la zona del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar.

De acuerdo con el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, la pareja estaba saliendo del rancho rumbo al aeropuerto cuando el operativo se activó, justo en el momento en que su vehículo pasaba por esa carretera.

"Justamente cuando iban saliendo del Rancho Ángela y Christian, sobre la carretera les tocó ver cómo se dio esta agresión..." —explicó el fiscal.

Sin ataque directo, pero sí gran sorpresa

Aunque los rumores iniciales en redes hacían pensar que el convoy de la familia había sido objetivo de un ataque, autoridades y voceros del gobierno aclararon que la agresión fue contra elementos de seguridad, específicamente una unidad operativa, no contra la familia Aguilar ni Nodal.

La situación, que en cuestión de minutos comenzó a ser viral en plataformas sociales, fue desmentida por el secretario general de Gobierno de Zacatecas, quien aseguró que la presencia de Ángela y Nodal fue circunstancial y no relacionada con el grupo delincuencial.

Incluso se llegó a afirmar que el operativo buscaba capturar o contener a integrantes de una célula criminal cercana, y que los artistas solo pasaban por el área en ese momento preciso.

Refugio, escolta y regreso seguro

Tras la balacera —que no dejó heridos entre civiles ni autoridades—, Ángela Aguilar y Christian Nodal se refugiaron momentáneamente en la casa principal del rancho familiar antes de ser escoltados por elementos de seguridad hasta el aeropuerto, desde donde continuaron su viaje sin problemas.

El fiscal también descartó categóricamente que el operativo implicara un intento de secuestro o que los artistas sufrieran algún daño, y aclaró que el traslado no fue mediante helicóptero, sino por sus propios vehículos con acompañamiento oficial.

Reacciones y calma entre fans

La aclaración de las autoridades sirvió para apaciguar las versiones más alarmantes que circulaban en redes sociales; incluso varios influencers y reporteros confirmaron que los artistas estaban bien y que no hubo lesiones.

Para muchos seguidores, la escena fue un susto innecesario, aunque también un recordatorio de cómo la intensidad de la violencia en algunas zonas puede rozar incluso a figuras públicas, sin que necesariamente sean el objetivo.