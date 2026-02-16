Kenia Os impulsa el "Día Kenini" en octubre con un gesto de amor azul

La versátil artista mexicana Kenia Os está marcando tendencia más allá de la música. Además de consolidarse como una de las voces pop más influyentes del momento, hoy propone una nueva tradición cargada de simbolismo y romanticismo para todos sus seguidores.

¿Qué es el "Día Kenini" y por qué una flor azul?

Desde hace algunos años, Kenia —apodada cariñosamente por sus fans como Kenini— celebra una fecha muy especial cada 26 de octubre, conocida como el Día Kenini. Pero en 2026 la cantante decidió llevar esta celebración a otro nivel.

En redes sociales anunció que quienes celebren ese día deberían regalarse flores de color azul, que simbolizan:

- Amor profundo y lealtad

- Un lazo que va más allá de lo superficial

- Apoyo tanto al vínculo personal como al cariño hacia la artista misma

Este llamado se lanzó justo después del estreno de su más reciente sencillo, "Tú y yo x siempre", una canción de temática romántica que apunta a convertirse en un himno del amor sincero.

La idea de Kenia es que las flores azules no solo sean un obsequio físico, sino también una declaración de afecto auténtico entre parejas, amistades o incluso hacia uno mismo.

Curiosamente, esta propuesta recuerda a otras tendencias virales como el regalar flores amarillas en septiembre, que se popularizó hace años gracias a series y redes sociales —pero con un enfoque más personalizado al estilo Kenini.

Una temporada repleta de música y emociones

Kenia no se detiene en las tradiciones simbólicas. Su carrera artística continúa en ascenso con el próximo lanzamiento de su álbum K de Karma, programado para 19 de marzo de 2026, del cual "Tú y yo x siempre" es el primer adelanto.

En el videoclip de este tema, la cantante luce un vestido blanco y un tocado de plumas, transmitiendo una vibra etérea y romántica que ha fascinado tanto a seguidores como a críticos.

¿Y qué hay del amor en su vida personal?

Además de sus logros profesionales, Kenia Os también está viviendo un momento especial en su vida privada. Su relación con el cantante Peso Pluma, una de las parejas más comentadas del pop y regional mexicano, sigue siendo motivo de admiración por parte de sus fans.

En el reciente Día del Amor y la Amistad (14 de febrero 2026), Peso Pluma sorprendió a Kenia con una celebración romántica llena de regalos y detalles emotivos, lo cual se volvió tendencia en redes sociales.

Además, Kenia ha descrito a Peso Pluma con una metáfora muy especial: su "príncipe azul", lo cual sin duda le da un giro aún más significativo a su llamado de regalar flores azules como símbolo de amor verdadero.

Entre música, moda y cariño

Con su nuevo concepto del Día Kenini, Kenia Os no solo fortalece el lazo con su comunidad de keninis, sino que también propone una forma original de celebrar el afecto en diferentes tipos de relaciones.

Si bien puede verse como una moda más impulsada por redes sociales, también refleja la intención de Kenia de transformar tradiciones populares en momentos llenos de significado personal.