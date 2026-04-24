Christian Nodal convierte la polémica en espectáculo y sorprende al cantar "Un Vals" en la Feria de San Marcos

Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras presentarse en la tradicional Feria Nacional de San Marcos, donde interpretó por primera vez en vivo su tema "Un Vals", canción que en días recientes ha generado controversia por su videoclip y por los rumores alrededor de su vida personal.

La noche en Aguascalientes estuvo marcada por la expectativa. Miles de asistentes abarrotaron el palenque para ver al intérprete de "Adiós Amor", quien apareció sonriente, relajado y dispuesto a demostrar que los escándalos no han frenado su conexión con el público. Durante más de dos horas de concierto, Nodal repasó sus mayores éxitos y mantuvo el ánimo encendido entre los fans.

¿Qué sucedió en el concierto de Nodal?

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando sonaron los primeros acordes de "Un Vals". La canción, envuelta en comentarios desde su lanzamiento, provocó una reacción inmediata entre los asistentes, quienes grabaron el instante y lo viralizaron en redes sociales casi al instante. Para muchos, fue una declaración artística; para otros, una respuesta silenciosa ante todo lo que se ha dicho en los últimos días.

Ausencia de Ángela Aguilar

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la ausencia de Ángela Aguilar, con quien el cantante ha sido relacionado constantemente en semanas recientes. La falta de compañía en uno de sus eventos más importantes del año avivó aún más las especulaciones en redes sociales, aunque ninguna versión ha sido confirmada oficialmente.

Como si fuera poco, Nodal también interpretó "Vete Ya", éxito del fallecido Valentín Elizalde, tema que muchos fans consideraron una indirecta cargada de emoción por la letra sobre desamor y despedida.

Lejos de verse afectado por la controversia, Christian Nodal dejó claro que sabe transformar la presión mediática en energía escénica. En la Feria de San Marcos no solo dio concierto: convirtió la noche en un espectáculo donde música, rumores y expectativa se mezclaron en una sola ovación.