Acuerdo de Warner Bros y Paramount supera 81 mil millones de dólares

Los accionistas de Warner Bros. Discovery votaron a favor de vender todo el negocio a Paramount por 31 dólares por acción. Según un recuento preliminar de votos realizado el jueves, la abrumadora mayoría aprobó la transacción. Incluida la deuda, el acuerdo está valorado en casi 111.000 millones de dólares.

La compra de Paramount por Warner Bros podría cambiar el futuro del entretenimiento.

Paramount, propiedad de Skydance, busca adquirir toda Warner. Esto implica que HBO Max, títulos de culto como "Harry Potter" e incluso CNN podrían encontrarse pronto bajo el mismo techo que CBS, "Top Gun" y el servicio de streaming Paramount+. La luz verde de los accionistas de la empresa aumenta la probabilidad de que eso se convierta en realidad.

El acuerdo incluye la integración de HBO Max y otros títulos icónicos.

Sin embargo, la adquisición aún enfrenta revisiones regulatorias en curso. Warner ha indicado que espera cerrar la operación en algún momento del tercer trimestre fiscal. Mientras tanto, los accionistas de Warner rechazaron el jueves una medida separada que detallaba pagos posteriores a la fusión para ejecutivos de la empresa.

Aún se requieren revisiones regulatorias antes de cerrar la operación.

La aprobación de los accionistas es un paso significativo, pero el futuro de la fusión dependerá de las decisiones regulatorias y de cómo se gestionen las integraciones de los diferentes servicios y propiedades de ambas compañías.