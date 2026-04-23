Búsqueda del minero atrapado en la mina Santa Fe de Sinaloa

Continúa búsqueda del último minero atrapado en derrumbe de la mina Santa Fe, en Sinaloa, a casi 30 días.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que continúan las labores para localizar al cuarto y último minero que permanece atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, tras el derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo.

El 22 de abril, al cumplirse 28 días del incidente, la CNPC dio a conocer a través de sus redes sociales los avances de los trabajos en la zona, donde participan diversas dependencias federales. Hasta el momento, tres trabajadores han sido localizados, uno de ellos sin vida.

Acciones de la autoridad

En un mensaje difundido desde el Puesto de Comando instalado en la mina, la dependencia señaló que las labores se mantienen con la participación de instancias como Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Comisión Federal de Electricidad, además de equipos especializados en sitio.

Asimismo, indicaron que los trabajos se realizan de manera ininterrumpida, con el objetivo de consolidar condiciones que permitan avanzar en la zona afectada y orientar las acciones de búsqueda. La CNPC también informó que se mantiene comunicación constante con las familias de los trabajadores, a quienes se les brinda información y acompañamiento durante el proceso.