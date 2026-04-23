El escritor mexicano Gonzalo Celorio recibe el Premio Cervantes 2025

El escritor mexicano Gonzalo Celorio fue distinguido en España con el Premio Cervantes 2025, el máximo reconocimiento de la literatura en lengua castellana. El galardón le fue otorgado por su destacada obra y su contribución constante al desarrollo del idioma y la cultura hispánica.

Este premio, concedido por el Ministerio de Cultura de España, se entrega en una ceremonia encabezada por el rey y reconoce la trayectoria de autores cuya obra ha dejado huella en el mundo hispanohablante. En esta edición, Celorio se convirtió en el séptimo mexicano en recibirlo, junto a figuras como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Fernando del Paso. El reconocimiento está dotado con 125 mil euros.

Detalles del Premio Cervantes

El Premio Cervantes, instaurado en 1976, ha sido otorgado en 51 ocasiones y distingue tanto la trayectoria como las aportaciones de los autores a la lengua española.

Celorio, nacido en la Ciudad de México en 1948, es narrador, ensayista, editor y cronista. Fue director de la Academia Mexicana de la Lengua entre 2019 y 2023, además de formar parte de la Real Academia Española y la Academia Cubana de la Lengua. Es doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, donde también se desempeña como profesor de Literatura Hispanoamericana.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran Amor propio, El viaje sedentario, Y retiemble en sus centros la tierra, El metal y la escoria y Mentideros de la memoria.

Reacciones y discursos

Durante su discurso, el autor destacó la figura de Miguel de Cervantes como el máximo referente de la lengua española. Asimismo, recordó una postura que generó debate en 2019, cuando opinó que España no debía pedir perdón por los hechos ocurridos durante la Conquista.