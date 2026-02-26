Sheinbaum responde con ironía a Elon Musk tras fuertes acusaciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a encender la polémica internacional este jueves al responder con un comentario cargado de sarcasmo al magnate estadounidense Elon Musk, tras una serie de acusaciones que han puesto en el centro del debate la política de seguridad mexicana y el papel de la mandataria.

El origen del conflicto

Todo comenzó cuando Musk realizó una serie de publicaciones en su red social X criticando la estrategia de seguridad del gobierno mexicano tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. En uno de sus mensajes, Musk llegó a insinuar que Sheinbaum "solo repite lo que sus jefes del cártel le dicen que diga", lo que generó una reacción inmediata desde Palacio Nacional.

¿Acción legal en puerta?

Sheinbaum confirmó que su equipo legal está evaluando posibles acciones jurídicas contra Musk por sus comentarios. Aunque evitó entrar en detalles, subrayó que lo que más le importa es la opinión del pueblo mexicano y cómo percibe el trabajo de su administración, especialmente en materia de seguridad y combate a la violencia. "Lo están viendo los abogados... a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo", señaló la presidenta durante su conferencia matutina.

Respuesta con ironía: "muy buen empresario"

Pero el momento que más resonó en medios fue su réplica irónica al propio Musk. Cuestionada sobre si valía la pena debatir con el empresario tecnológico, Sheinbaum simplemente respondió: "No creo que valga la pena entablar un debate... digamos que, como político, es muy buen empresario." La frase causó sorpresa y risas entre periodistas presentes, y demuestra una estrategia más relajada por parte de la mandataria para no escalar directamente el conflicto mediático.

La guerra de palabras continúa en redes

El intercambio no se detuvo ahí: Musk respondió —también con ironía— a la noticia de que aquellos comentarios podrían derivar en una demanda, preguntando desde X si con ello se estarían violando sus derechos humanos, acompañado de un emoji de risa.

Un episodio que trasciende fronteras

Lo que parecía un tema de política interna se ha convertido en un foco de atención internacional: un líder mundial de la tecnología enfrentándose a una jefa de Estado por cuestiones de seguridad, narco y libertad de expresión. Todavía falta ver si el diferendo se traslada al terreno legal, pero está claro que este cruce de declaraciones seguirá dando de qué hablar.