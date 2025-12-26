¿Como aliviar la indigestión navideña? te damos algunos consejos

Tras los excesos de la cena de Nochebuena y el recalentado de Navidad, es común que aparezcan síntomas como pesadez, acidez, inflamación abdominal o gases. Este 25 de diciembre de 2025, especialistas en salud recomiendan recurrir a bebidas naturales que ayuden a acelerar el proceso digestivo y calmar las molestias gástricas sin necesidad de fármacos agresivos.

Las comidas navideñas suelen ser ricas en grasas, condimentos y azúcares, lo que ralentiza el vaciado gástrico. Aquí te presentamos las mejores opciones naturales para recuperar el bienestar estomacal:

¿Qué bebidas naturales ayudan a la digestión?

1. Té de Jengibre con Limón

El jengibre es conocido por sus propiedades carminativas y procinéticas, lo que significa que ayuda a expulsar gases y a que los alimentos se muevan más rápido por el tracto digestivo.

Preparación: Hierve unas rodajas de jengibre fresco en agua durante 10 minutos. Añade el jugo de medio limón para potenciar el efecto alcalinizante.

Beneficio: Alivia las náuseas y reduce la sensación de "llenura" extrema.

2. Infusión de Manzanilla y Menta

La combinación clásica para relajar los músculos del estómago. La menta ayuda a aliviar los espasmos intestinales, mientras que la manzanilla actúa como un antiinflamatorio natural para la mucosa gástrica.

Recomendación: Beberla tibia después de las comidas principales.

3. Agua con Vinagre de Sidra de Manzana

Aunque su sabor es fuerte, el vinagre de manzana ayuda a equilibrar el pH del estómago y aporta enzimas que facilitan la descomposición de proteínas y grasas.

Preparación: Mezcla una cucharada de vinagre de sidra de manzana orgánico en un vaso grande de agua tibia. Beberlo sorbo a sorbo.

4. Té de Hinojo

Las semillas de hinojo son un remedio milenario para la inflamación abdominal. Contienen aceites esenciales que reducen la hinchazón y estimulan la producción de jugos gástricos.

Preparación: Tritura una cucharadita de semillas de hinojo y déjalas reposar en agua hirviendo por 5 minutos.

Consejos adicionales para la digestión

Además de estas bebidas, los expertos sugieren seguir estas pautas durante el cierre de las fiestas:

Caminar un poco: Realizar una caminata suave de 15 minutos después de comer ayuda a la motilidad intestinal.

Masticar bien: Gran parte de la indigestión ocurre por comer rápido; dedicar tiempo a masticar reduce la carga de trabajo del estómago.

Evitar bebidas gaseosas: Los refrescos y el agua mineral con gas pueden empeorar la distensión abdominal si ya te sientes inflamado.

Si los síntomas persisten por más de 24 horas o se acompañan de fiebre y dolor intenso, se recomienda consultar a un médico para descartar una infección alimentaria grave.