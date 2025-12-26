¿Qué pasa si como recalentado de Navidad más de una vez?

El "recalentado" es una de las tradiciones más queridas tras la cena de Nochebuena, pero también puede convertirse en un riesgo para la salud si no se maneja adecuadamente. Este jueves 25 de diciembre de 2025, especialistas en nutrición y seguridad alimentaria advierten sobre las consecuencias de recalentar los platillos navideños más de una vez y ofrecen recomendaciones clave para evitar intoxicaciones.

Los peligros del recalentado de alimentos

El principal problema no es el calor en sí, sino los cambios de temperatura que permiten la proliferación de bacterias como la Salmonella o la Listeria, especialmente en platillos con proteínas como el pavo, la pierna o el lomo.

¿Qué pasa si recaliento la comida más de una vez? De acuerdo con expertos en salud, lo ideal es recalentar la comida una sola vez. Hacerlo de manera reiterada conlleva los siguientes riesgos:

Pérdida de nutrientes: Cada vez que los alimentos se someten al calor, las vitaminas y minerales se degradan, disminuyendo su valor nutricional.

Proliferación bacteriana: Al enfriarse y volver a calentarse, la comida pasa varias veces por la "zona de peligro" (entre 5°C y 60°C), rango donde las bacterias se reproducen rápidamente.

Alteración de sabor y textura: Las fibras de la carne se endurecen y las grasas pueden oxidarse, cambiando el sabor original del platillo.

Recomendaciones para un recalentado seguro

Para disfrutar de los restos de la cena de Navidad sin comprometer la salud, se sugieren las siguientes medidas:

Porcionar antes de calentar: No calientes toda la olla de pozole o el pavo completo. Saca únicamente la porción que se va a consumir en ese momento y mantén el resto en refrigeración.

Temperatura adecuada: Asegúrate de que la comida alcance al menos 74°C al ser recalentada. Esto es suficiente para eliminar la mayoría de los patógenos.

Regla de las 2 horas: No dejes la comida a temperatura ambiente por más de dos horas. Una vez terminada la cena original, refrigera lo sobrante lo antes posible.

Uso del microondas: Si usas microondas, tapa el recipiente y revuelve la comida a mitad del proceso para asegurar que el calor se distribuya de forma uniforme y no queden "puntos fríos" donde las bacterias puedan sobrevivir.

¿Cuánto tiempo dura el recalentado en el refrigerador?

Los expertos señalan que la mayoría de los platillos navideños cocidos pueden conservarse en buen estado entre 3 y 4 días si se mantienen a una temperatura constante de 4°C o menos. Si sospechas que no consumirás todo en ese lapso, la mejor opción es congelar las porciones el mismo día de la preparación.