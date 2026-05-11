Cómo cobran los intereses las tarjetas de crédito

Entender cómo se cobran los intereses en una tarjeta de crédito ayuda a evitar sorpresas y a interpretar mejor tu estado de cuenta. En México, la regla más común es que, si pagas el pago para no generar intereses antes de la fecha límite de pago, las compras del periodo normalmente no generan intereses. Si pagas solo una parte o te atrasas, el banco puede aplicar intereses según lo que indica tu contrato.

Respuesta corta: cuándo te cobran intereses y cuándo no

En términos prácticos, no suelen generarse intereses cuando pagas a tiempo el monto para no generar intereses. En cambio, sí pueden generarse cuando queda saldo pendiente, pagas solo el mínimo o te atrasas.

El cobro depende de factores como:

La tasa de interés establecida en tu contrato.

Las fechas de corte y de pago.

El método de cálculo del emisor (saldo insoluto o saldo promedio diario).

El tipo de operación: compra regular, meses sin intereses o disposición de efectivo.

Para entender un cargo, no basta con ver el monto final: hay que revisar fechas, pagos, saldo financiado y las condiciones del contrato.

Qué son los intereses en una tarjeta de crédito

Los intereses son el costo de usar dinero prestado. Si no pagas lo necesario en el plazo indicado, el saldo que queda puede generar un cargo financiero.

No hay que confundir intereses con otros conceptos:

Comisiones: cargos por servicios o situaciones específicas, si el contrato así lo establece.

CAT: indicador comparativo del costo total de un producto financiero.

Cargos por atraso: pueden aplicarse cuando no se paga a tiempo.

Intereses ordinarios vs. moratorios

Los intereses ordinarios se generan sobre el saldo que sigues financiando.

Los intereses moratorios pueden aplicarse cuando no cumples al menos con el pago mínimo o te atrasas. El atraso también puede tener otras consecuencias previstas en el contrato.

Cómo funciona el cobro de intereses

Todo gira alrededor del ciclo de facturación: compras, movimientos y pagos ocurren dentro del periodo. En la fecha de corte se emite el estado de cuenta, y tienes hasta la fecha límite para pagar lo que corresponda.

Si pagas lo necesario para no generar intereses, normalmente no hay cargos financieros en compras del periodo. Si no lo haces, el saldo pendiente puede generar intereses según el método del emisor.

En los contratos y estados de cuenta aparecen términos como saldo insoluto, saldo promedio diario, tasa anual y tasa diaria, que sirven para calcular los intereses.

Alejandro Ruiz Sandoval:

El error más caro no es usar una tarjeta; es diseñar tu presupuesto alrededor del pago mínimo. Una tarjeta vale la pena cuando te ayuda a ser totalero, no cuando te da permiso para patear gastos hacia adelante. Si necesitas revolver saldo para ´aprovechar´ una promoción, esa promoción ya dejó de ser ventaja.

Fecha de corte vs. fecha límite de pago

La fecha de corte marca el final del periodo que se refleja en tu estado de cuenta. La fecha límite es el último día para pagar lo correspondiente a ese corte.

Confundirlas provoca errores comunes:

Pagar antes de lo necesario pensando que el corte es el vencimiento.

Creer que compras posteriores al corte deben liquidarse de inmediato.

La fecha que define el atraso es la fecha límite, no la fecha de corte.

Pago mínimo vs. pago para no generar intereses

El pago mínimo es el monto más bajo para mantener la cuenta al corriente, pero no evita intereses.

El pago para no generar intereses es el monto que, si pagas a tiempo, normalmente evita intereses en compras del periodo.

Concepto

Qué significa

Efecto común

Pago mínimo

Monto mínimo para evitar incumplimiento

Pueden generarse intereses sobre el saldo pendiente

Pago para no generar intereses

Monto que liquida lo necesario del periodo

Normalmente evita intereses si se paga a tiempo

Saldo insoluto y saldo promedio diario

El saldo insoluto es la parte del adeudo que sigue pendiente.

El saldo promedio diario refleja cómo cambia tu deuda día a día con compras, pagos y cargos. Dos personas pueden cerrar con el mismo saldo pero tener intereses distintos si sus saldos diarios fueron diferentes.

Cuándo se generan intereses: escenarios comunes

Si pagas el total dentro del plazo

En compras regulares, lo más común es que no se generen intereses si cubres a tiempo el monto para no generar intereses.

Si pagas solo una parte

El saldo pendiente continúa financiado y puede generar intereses ordinarios. En algunas tarjetas, las compras nuevas pueden perder el periodo de gracia mientras exista saldo financiado.

Si pagas solo el mínimo

La cuenta se mantiene vigente, pero la mayor parte de la deuda sigue activa y puede generar intereses.

Si no pagas ni el mínimo

Intereses moratorios.

Comisiones por atraso.

Posible afectación al historial crediticio.

Cómo se calculan los intereses

No existe una fórmula única para todas las tarjetas. Cada emisor tiene su metodología, pero sí hay una lógica general.

Datos que necesitas del contrato y del estado de cuenta

Tasa de interés aplicable.

Fecha de corte y fecha límite.

Saldo anterior.

Pagos y fechas de aplicación.

Saldo insoluto.

Pago mínimo y pago para no generar intereses.

Movimientos del periodo.

Cargos especiales.

Cómo pasar de tasa anual a tasa diaria

La tasa diaria se obtiene a partir de la tasa anual, pero el método exacto puede variar según el contrato. Conviene revisar lo que explica tu banco en la carátula o el estado de cuenta. Como referencia, puedes consultar información educativa en CONDUSEF y normas publicadas por Banco de México.

Cómo se usa el saldo promedio diario

Anotar el saldo de cada día. Registrar compras, pagos y cargos. Sumar todos los saldos diarios. Dividir entre los días del periodo. Aplicar la tasa diaria según el método del emisor.

Una compra hecha al inicio pesa más días en el cálculo que una compra cercana al final del periodo.

Fórmula general

Interés estimado = saldo promedio diario × tasa diaria × número de días

La fórmula exacta debe compararse con la del emisor.

Ejemplos ilustrativos

Estos ejemplos son solo para entender la mecánica.

Ejemplo 1: compras en distintas fechas y pago parcial

Día

Movimiento

Saldo

1

Compra A

Saldo X

10

Compra B

Saldo X + Y

20

Pago parcial

Saldo X + Y - P

30

Cierre

Saldo pendiente

Una compra hecha antes impacta más días que una compra tardía. El pago solo reduce el saldo desde el día en que se aplica.

Ejemplo 2: pagar solo el mínimo

La cuenta sigue al corriente.

El resto del saldo continúa financiado.

Puede haber intereses en el siguiente periodo.

Si hay compras nuevas, el cálculo puede complicarse.

Ejemplo 3: atraso

Intereses ordinarios sobre el saldo.

Intereses moratorios.

Posible comisión por atraso.

Aumento del adeudo total.

Además, podría haber consecuencias en el historial crediticio según las políticas del emisor.

Qué revisar en tu estado de cuenta

El estado de cuenta es clave para verificar si el cobro tiene sentido.

Datos importantes

Fecha de corte y fecha límite.

Saldo anterior.

Pagos aplicados.

Saldo insoluto.

Pago mínimo y pago para no generar intereses.

Tasa aplicable.

CAT.

Detalle de intereses y cargos.

Situaciones que ameritan una revisión adicional

Cambios en la tasa.

Disposición de efectivo.

Pagos aplicados después de la fecha límite.

Compras nuevas con saldo financiado.

Cargos por atraso.

Intereses que no parecen corresponder a los movimientos.

CAT, tasa anual y tasa de interés

La tasa de interés refleja el costo del financiamiento. La tasa anual expresa ese costo en términos anuales. El CAT sirve para comparar productos porque integra más elementos, pero no sustituye la tasa usada para calcular los intereses del periodo.

Cómo comparar tarjetas si te preocupa el costo

Tasa de interés.

CAT.

Comisiones.

Reglas del periodo de gracia.

Cómo se tratan compras nuevas con saldo revolvente.

Condiciones de disposiciones de efectivo.

Claridad del contrato y el estado de cuenta.

Compras, MSI y disposiciones de efectivo

Compras regulares

Las compras regulares suelen gozar del beneficio de no generar intereses si se paga lo necesario en plazo.

Meses sin intereses

Los meses sin intereses funcionan por parcialidades. Si no se cumple con lo indicado, el tratamiento puede cambiar según el contrato de la promoción.

Disposición de efectivo

Las disposiciones de efectivo suelen tener condiciones diferentes y, en muchos casos, pueden implicar costos más altos. El detalle depende del contrato.

Errores comunes que elevan los intereses

Confundir fechas

La fecha de corte no es la misma que la fecha límite.

Pensar que pagar el mínimo evita intereses

Pagar el mínimo evita un incumplimiento inmediato, pero no el financiamiento del saldo.

Seguir usando la tarjeta con saldo pendiente

Las compras nuevas pueden interactuar con el saldo financiado y afectar el periodo de gracia.

No revisar el contrato ni el estado de cuenta

Ahí se detalla cómo se calculan los cargos.

Cómo interpretar el cobro sin confusión

Lo más útil es seguir un orden: fechas, pagos, saldo pendiente y metodología del emisor.

Antes de concluir que un cobro está mal, revisa:

Si pagaste el monto para no generar intereses.

Si el pago se aplicó a tiempo.

Si hubo compras nuevas o cargos especiales.

Qué método usa tu tarjeta.

Si hay intereses ordinarios, moratorios o ambos.

Orden recomendado