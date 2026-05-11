Majo Aguilar provoca risas tras su viral momento en evento

Majo Aguilar ha dejado claro recientemente que no existe resentimiento hacia Ángela y que muchas narrativas en internet suelen sacarse de contexto.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Según reportes, el momento fue tan inesperado que terminó provocando comentarios irónicos entre asistentes y usuarios digitales, quienes no tardaron en convertir el error en memes y clips compartidos miles de veces. La frase "me voy a hacer viral" comenzó a circular como símbolo de un momento incómodo que terminó siendo puro combustible para internet.

Impacto en redes sociales

Al final, lo que parecía un simple tropiezo frente a las cámaras terminó demostrando algo: en el universo de la familia Aguilar, cualquier detalle puede convertirse en conversación nacional en cuestión de minutos.