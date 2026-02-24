Viral en redes: mujer enfrenta a grupo de "therians" por querer morder a su perro

Un video que ya circula por TikTok, Instagram y otras plataformas ha encendido un debate en México y otras partes del mundo. En las imágenes se ve a una mujer paseando tranquilamente a su perro en un centro comercial cuando, de repente, un grupo de jóvenes se le acerca de forma insistente.

Lo extraño no fue solo la aproximación, sino que algunos de estos jóvenes —identificados en redes como "therians" — parecían intentar morder al perrito, provocando la inmediata reacción de la dueña.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Una reacción justificada... o exagerada

La mujer, visiblemente alterada, levantó a su perro en brazos y comenzó a gritarles, exigiendo respeto y preguntando dónde estaban los padres de los jóvenes. En el video se le escucha decir frases como:

"¡Casi me muerden al perro y todavía se ríen! ¿Ustedes creen que esto es un chiste?"

El personal de seguridad del centro comercial intervino para intentar calmar los ánimos, pero el altercado se volvió completamente viral en cuestión de horas.

¿Qué son los "therians"?

El término therian se usa para describir a personas que sienten una conexión espiritual, psicológica o identitaria con un animal, y en muchos casos expresan esa afinidad con disfraces, movimientos o comportamientos inspirados en ese animal.

Este fenómeno no es nuevo: ha existido en ciertas subculturas desde hace años, y algunos lo comparan con expresiones de identidad juvenil o movimientos culturales contemporáneos, aunque con rasgos únicos ligados a lo animal.

Reacciones en redes sociales

Entre risas, críticas y teorías digitales

La publicación del video desató un intenso debate en redes:

Algunos usuarios defendieron a la mujer y su respuesta protectora hacia su perro.

Otros cuestionaron el comportamiento de los jóvenes y señalaron la falta de supervisión adulta.

Además, circulan versiones que sugieren que el video podría incluso haber sido generado con inteligencia artificial, aunque no hay confirmación oficial que lo respalde.

Una tendencia más grande de lo que parece

La controversia se enmarca dentro de una discusión más amplia sobre el movimiento therian y su impacto en redes sociales. En otras partes del mundo, este fenómeno ha generado reuniones, debates culturales y hasta políticas públicas buscando proteger a quienes se identifican de esta manera.

Mientras tanto, algunos casos han sido tan insólitos como curiosos: desde jóvenes comiendo croquetas en reuniones hasta expresiones personales intensas de identidad animal.