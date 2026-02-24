Atléticos y Astros dejan todo para el duelo definitivo en la Lobanc

Ciudad Acuña, Coahuila.– La corona tendrá que esperar. Atléticos de Acuña y Astros de Piedras Negras dividieron triunfos en la serie final de la Liga Otoñal de Béisbol Amateur del Norte de Coahuila (Lobanc), por lo que el campeonato se definirá en un tercer y definitivo encuentro.

La batalla por el título arrancó en esta frontera con un duelo cerrado que terminó en favor de los Astros, quienes se impusieron 3 carreras por 2 en el primer compromiso, tomando ventaja en la serie.

Sin embargo, los acuñenses reaccionaron en el segundo choque y, apoyados en un sólido desempeño dentro del diamante, blanquearon 2-0 a la novena de Piedras Negras para emparejar la final.

La serie se alarga a un tercer partido

Con el empate 1-1, la serie se alargará a un tercer partido que definirá al campeón de la temporada. La expectativa crece entre ambas aficiones, que esperan un desenlace a la altura de una final que ha resultado tan cerrada como emocionante.