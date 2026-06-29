Enrique Iglesias cautiva a miles en su concierto en Monterrey

Como un 'Héroe' Enrique Iglesias es aclamado en el Fan Fest Monterrey 2026. El cansancio y el calor que sufrieron miles de fanáticos para ver a Enrique Iglesias valieron la pena, ya que el astro español ofreció un concierto memorable en el marco del Fan Fest que se celebra en las instalaciones del Parque Fundidora.

El artista salió a escena a las 20:15 horas y de inmediato se apoderó de un escenario donde fue aclamado por 110 mil personas, según la cifra de los organizadores.

Con ese aspecto juvenil que lo caracteriza, a pesar de rebasar los 50 años, el cantante interpretó en primera instancia 'Súbeme la Radio' e 'I'm a Freak'. La respuesta de la concurrencia no se hizo esperar para el artista que cautivó tanto a mujeres maduras como a jóvenes que lo vieron por primera vez en acción.

'Papito', 'Quiero' y 'Enrique hermano, ya eres mexicano' fueron algunos de los gritos que lanzó la concurrencia al artista, quien también incluyó en su repertorio 'Be With You', otro de sus éxitos.

El impacto del concierto en Monterrey

El concierto fue en inglés y español, pero su sola presencia bastó para llenar el escenario y emocionar a una audiencia de todas las edades.