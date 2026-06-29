Hallan sin vida a Gabriela Fleritt tras sismos en La Guaira

Hallan sin vida a la actriz Gabriela Fleritt tras los devastadores sismos en Venezuela.

Un desenlace trágico puso fin a la búsqueda de Gabriela Fleritt, actriz y comediante venezolana que había sido reportada como desaparecida tras los sismos que azotaron al país hace unos días.

Junto con ella también fueron localizados sin vida su hija, Andrea Laya, y uno de sus dos nietos, Mariano. El único sobreviviente de la tragedia fue el otro menor, Sebastián.

Acciones de la autoridad

El principal impulsor de la búsqueda fue el sobrino de la actriz, Eduardo Fleritt, quien a través de diversas publicaciones en redes sociales solicitó apoyo de la ciudadanía para acudir a la Residencia Las Palmas, ubicada cerca de la parroquia Macuto, en La Guaira, uno de los estados más afectados por los terremotos y donde Gabriela residía con su familia.

“Es increíble cómo en el edificio de al lado hay más de 100 personas ayudando y retirando escombros, junto con las autoridades, mientras que en el edificio Las Palmas sólo estábamos ocho personas, con uñas, dientes, mandarrias y convicción”, escribió.

Detalles confirmados

En ese momento, la familia Fleritt ya había encontrado con vida a Sebastián, uno de los nietos de la actriz, mientras mantenían la esperanza de localizar al resto de sus familiares, pues creían que podrían haberse refugiado en otro sitio tras el desastre.