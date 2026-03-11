Fátima defiende su corona: No renunciaré tras críticas en Tabasco

Después señaló que debido a que seis de los ocho jueces no votaron por Fátima, "¿por qué decides quedarte con esa corona en vez de regresarla?".

"El mundo puede decir muchas cosas. Pero pues la verdad es una, ¿no?", afirmó antes de reiterar su postura de no abandonar la corona.

Ante el cuestionamiento de una posible renuncia, la tabasqueña respondió diciendo que ella había trabajado para ganarla y que más allá de las mentiras que se repitieran una y otra vez para que se creyeran como verdad, en estos cuatro meses tras haber ganado, ha demostrado con trabajo por qué fue la ganadora.

"Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo, y creo que he demostrado estos cuatro meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho, como quitarte los tacones y meterte a una comunidad y llevar medicinas a una comunidad donde nadie quería ir porque solo querían estar en tacones y saludar".