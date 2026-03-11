Marina Diamandis llega al Pepsi Center WTC: setlist, horario y todo lo que debes saber de sus conciertos en CDMX

La cantante galesa Marina Diamandis, conocida artísticamente como Marina Diamandis o simplemente Marina, está lista para reencontrarse con sus fans mexicanos con dos conciertos muy esperados en el Pepsi Center WTC los días 11 y 12 de marzo.

Las presentaciones forman parte de su gira mundial "The Princess of Power Tour", con la que promociona su nueva etapa musical y un sonido renovado que mezcla pop alternativo con temas de empoderamiento y transformación personal.

Horarios del concierto

Si planeas asistir, estos son los horarios clave para ambas fechas:

Apertura de puertas: 7:00 p.m.

Artista telonera: Nicole Horts

Inicio del concierto: 9:00 p.m.

La presentación promete aproximadamente 18 canciones en vivo, con un recorrido por distintos momentos de su carrera.

El setlist esperado para los shows

Aunque el repertorio puede variar ligeramente, este sería el posible setlist que Marina interpretará en sus conciertos en la Ciudad de México:

Princess of Power

Are You Satisfied?

Cupid´s Girl

Hermit The Frog

Bubblegum Bitch

I Am Not a Robot

Adult Girl

Butterfly

Digital Fantasy

Hello Kitty

Man´s World

Froot

Cuntissimo

Key to the Castle

Rollercoaster

Final Boss

Primadonna

I <3 You

Este repertorio mezcla clásicos queridos por los fans como Primadonna, Bubblegum Bitch o Froot, con temas más recientes de su nueva etapa musical.

Una gira que marca una nueva etapa para Marina

La gira "The Princess of Power Tour" acompaña el lanzamiento de su sexto álbum, un proyecto que representa un renacimiento creativo para la artista, ahora trabajando de forma independiente y explorando temas como identidad, libertad y vulnerabilidad.

Después de años consolidándose como una de las figuras del pop alternativo, Marina regresa a México con un show que promete ser emocional, energético y lleno de momentos para cantar a todo pulmón.