Posibles sanciones legales por hacer stickers de personas en WhatsApp en México

Hacer stickers de personas en WhatsApp sin permiso en México podría derivar en consecuencias legales

CIUDAD DE MÉXICO (28 de agosto de 2025) — Lo que muchos consideran una broma inofensiva —hacer stickers para WhatsApp usando la foto de un conocido— puede convertirse en un problema legal serio en México. Según expertos en derecho civil, esta práctica podría ser considerada como una violación al derecho a la propia imagen y provocar una demanda por daño moral.

El Artículo 1916 del Código Civil Federal define el daño moral como cualquier afectación al decoro, reputación, honor, vida privada o aspecto físico de una persona. Si alguien genera o difunde un sticker sin autorización de la persona fotografiada, el responsable puede ser obligado a repararlo mediante una indemnización económica determinada por un juez, quien tomará en cuenta la gravedad, responsabilidad y condiciones de las partes.

Desde el punto de vista legal, el derecho a la imagen es un derecho personalísimo y autónomo, que permite a cada persona impedir que otros capten, reproduzcan o difundan su imagen sin consentimiento. La mera difusión indebida —como la creación y envío de stickers usando esa imagen— es suficiente para violar ese derecho, y el afectado puede exigir cese de la conducta y reparación por daños.

En otros contextos, por ejemplo España, se han impuesto sanciones económicas —incluso judiciales— por difundir fotos sin consentimiento vía WhatsApp, cuando afectan gravemente la privacidad. Aunque este tipo de procesos difiera por jurisdicción, resalta la posibilidad real de sanciones por dicha conducta digital.