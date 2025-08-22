Wendy Guevara y Marie Claire Harp dan positivo a COVID-19

Wendy Guevara y Marie Claire Harp habrían dado positivo a COVID, pese a minimizar síntomas

Wendy Guevara vuelve a estar en el centro de la atención, esta vez por temas de salud. Aunque inicialmente restó importancia a los síntomas que presentaba, afirmando que solo era una "gripita", recientemente trascendió que tanto ella como su amiga y colega, Marie Claire Harp, habrían sido diagnosticadas con COVID-19.

La influencer compartió a través de sus historias de Instagram que ambas fueron enviadas a casa desde su lugar de trabajo debido a síntomas como tos y malestar general. "Nos regresaron de la chamba porque traemos gripa y tos. Mira, también a esta mujer (Marie Claire) y a mí... pero ¿qué creen? Nos hicimos pruebas de todo, salió negativo, esa del COVID y muchas más", expresó. No obstante, añadió que por recomendación médica decidieron aislarse como medida preventiva, especialmente para proteger a compañeros con situaciones sensibles, como es el caso de Mauricio Margaleff, cuya pareja acaba de dar a luz.

Sin embargo, la versión de Wendy fue puesta en duda por la creadora de contenido Chamonic, quien aseguró que sí se trata de un contagio confirmado por COVID-19, lo que ha generado inquietud entre sus seguidores y el público en general ante la posibilidad de más personas contagiadas.