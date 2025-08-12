Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometen: el anillo que deslumbra al mundo

Riad, Arabia Saudita – Después de casi una década juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado un paso más en su historia de amor. La modelo argentina-española compartió la noticia de su compromiso con el futbolista portugués a través de una imagen en Instagram que no tardó en volverse viral. En la publicación, aparece sosteniendo la mano de Ronaldo mientras muestra el anillo de compromiso, una pieza tan lujosa que ha causado revuelo en redes sociales.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió Rodríguez, acompañando la fotografía que muestra la imponente joya y su manicura francesa. La pareja, que ha formado una familia con cinco hijos, comenzó su relación en 2016 y desde entonces han estado en el foco público tanto por su vida personal como por su proyección internacional.

La propuesta habría tenido lugar en su actual residencia en Arabia Saudita, donde viven desde que Ronaldo fue fichado por el club Al-Nassr en 2023. La elección de Riad como escenario del compromiso representa el arraigo que la familia ha formado en esa ciudad.

Un anillo millonario

El anillo ha sido uno de los grandes protagonistas del anuncio. Según expertos consultados por la revista ¡Hola!, se trata de una joya con un diamante central en corte ovalado, flanqueado por diamantes triangulares que adornan la montura. Aunque no se han revelado detalles oficiales, su valor podría oscilar entre 6 y 12 millones de dólares, dependiendo de la pureza de la piedra y el diseño completo.

Las redes no tardaron en reaccionar al anuncio y a la joya, con comentarios como "Esa joya bien podría costar lo mismo que un país" o "Querida, ganaste en la vida", reflejando la magnitud del anillo y el interés que ha despertado la noticia.

Con el compromiso ya confirmado, se abre una nueva etapa en la relación de una de las parejas más mediáticas del deporte y el entretenimiento. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de la boda, no cabe duda de que será un evento de alto perfil.