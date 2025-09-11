Crítican a Jezzini por polémica estrategia de marketing

Luego de varios días de ausencia en redes sociales, el influencer Jezzini reapareció este martes 9 de septiembre en el programa Venga la Alegría, causando revuelo entre sus seguidores. Vestido con un nuevo estilo y visiblemente emocionado, el creador de contenido explicó que su "desaparición" se debió a una experiencia de hipnosis, la cual marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Durante su participación en el matutino, Jezzini —quien ahora se hace llamar "Zzini"— relató que, durante una sesión de hipnosis, una voz le dijo: "Zzini, despierta, atrévete a ser todo lo que siempre quisiste ser", lo que supuestamente lo inspiró a dar un giro en su vida profesional.

Sin embargo, la controversia estalló cuando, más tarde, el influencer publicó en redes sociales el lanzamiento de su proyecto musical titulado "Big Bang", revelando que todo había sido parte de una estrategia de marketing.

"BIENVENIDOS A MI BIG BANG", escribió en sus redes, junto a imágenes con micrófono en mano y un estilo completamente renovado.

La respuesta del público fue dividida. Aunque algunos aplaudieron su incursión en la música, una gran parte de los usuarios criticó duramente el hecho de que fingiera su desaparición para generar expectativa, señalando que jugar con la preocupación del público fue irresponsable y poco ético.

En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, el tema se volvió viral, y el video de su reaparición en televisión generó miles de reacciones y comentarios.