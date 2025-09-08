Jenna Ortega regresará en la tercera temporada de 'Merlina'

Después de meses de especulación, Netflix ha confirmado oficialmente que "Merlina" tendrá una tercera temporada. La exitosa serie protagonizada por Jenna Ortega regresará con nuevos episodios, misterios y más del oscuro universo que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo.

La noticia fue anunciada por los creadores de la serie, Miles Millar y Alfred Gough, en colaboración con el productor ejecutivo Tim Burton y la propia Ortega, quien volverá a interpretar a la icónica hija de los Addams.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de "Merlina"?

Aunque los fanáticos están ansiosos por el regreso, aún no hay una fecha oficial de estreno. Según reportes de producción, las grabaciones iniciarán en la primavera de 2026, por lo que el estreno podría llegar hasta algún punto de 2027.

Si bien la espera será larga, Netflix ya puso en marcha la producción, confirmando que la historia de Merlina continuará con nuevas tramas y escenarios más allá del colegio Nevermore.

¿Qué se espera de la nueva temporada?

Aunque la plataforma aún no ha revelado una sinopsis oficial, los creadores han dejado pistas sobre la dirección que tomará la historia. Entre los elementos que podrían desarrollarse en la temporada 3 están:

El futuro de Enid, la mejor amiga de Merlina, quien se transformó en lobo al final de la segunda temporada y ahora podría enfrentar consecuencias inesperadas.

La misteriosa tía Ofelia, mencionada anteriormente y que podría jugar un papel clave en la trama.

Más protagonismo para la familia Addams, especialmente con el tío Lucas, quien aparece en los momentos finales para ayudar a Merlina a emprender una nueva misión.

Alfred Gough aseguró en entrevistas recientes que el objetivo es "expandir el universo de Nevermore y de los Addams", por lo que es probable que veamos nuevas locaciones, personajes y amenazas.

¿Por qué "Merlina" es un fenómeno global?

El éxito de la serie no es casual. "Merlina" combina misterio, comedia negra y elementos sobrenaturales en un entorno escolar único, repleto de criaturas fantásticas, adolescentes con habilidades especiales y una protagonista irreverente que se ha ganado el cariño del público.

La interpretación de Jenna Ortega ha sido ampliamente elogiada por aportar una nueva dimensión al personaje, equilibrando el sarcasmo con la vulnerabilidad, lo que ha conectado con audiencias de todas las edades y renovado el interés por el universo Addams.