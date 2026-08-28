Selena Gomez enfrenta demanda por fraude en Wondermind: ¿Qué sucedió?

"Wondermind" lleva a Selena Gomez a los tribunales; busca frenar demanda por fraude

Los abogados de la cantante calificaron de “absurdas” las acusaciones de los inversores y argumentan que la estrella no formaba parte del cuadro directivo de la empresa.

La época de tranquilidad lejos del drama terminó para Selena Gomez, ya que enfrenta una denuncia en la que fue acusada de fraude por más de 1 millón de dólares en su empresa de salud mental, Wondermind, que creó junto a su madre y una socia en 2021. El primer contraataque de la protagonista de “Los Hechiceros de Waverly Place” es solicitar que se desestime la acusación formal.

¿Qué alegan los inversores?

De acuerdo con información oficial, la demanda fue interpuesta a mediados de agosto en un tribunal de Delaware por varias empresas de responsabilidad limitada que invirtieron en Wondermind, cuya directora ejecutiva es la madre de Gomez, Mandy Teefey. Las compañías alegaron haber sido engañadas respecto a su negocio y sus finanzas, según Billboard.

Los abogados de Gomez respondieron, en una moción divulgada este jueves por los medios, que las alegaciones de los demandantes son “absurdas”, vagas y contradictorias, y afirmaron que la artista “nunca debería haber sido arrastrada” a la acción legal, puesto que no pertenecía al cuadro directivo.

Detalles de la demanda

Una de las alegaciones es que Teefey y la otra socia, Danielle Pierson, quienes dirigían la empresa conjuntamente, dijeron que Gomez estaría activamente involucrada como jefa de marketing y que, por ende, debía tener conocimiento de que las finanzas no iban bien, algo que los inversores supuestamente desconocían.

La demanda dice que la empresa “se hundió silenciosamente” y “ninguno de sus directivos, ejecutivos o directores dijo una palabra a los inversores”, a los que habían pedido 1.2 millones de dólares con la promesa de lanzar una aplicación, una revista y un pódcast que no se materializaron.