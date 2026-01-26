La Casa de los Famosos presenta a sus nuevos participantes

Kunno, Lupita Jones y Jailyne Ojeda se suman a la sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo.

El reality que ha conquistado a la audiencia en Estados Unidos y México iniciará el próximo 17 de febrero.

Las apuestas comenzaron hace unos días sobre quiénes serían los habitantes de la sexta temporada de La Casa de los Famosos, producida y transmitida por Telemundo, y este lunes se hizo oficial la participación de Lupita Jones, Kunno y Jailyne Ojeda.

Aunque el público objetivo del reality show es la audiencia hispana en Estados Unidos, el programa suele generar un fuerte impacto en el espectáculo mexicano, por lo que el anuncio despertó el interés de los seguidores para conocer a los elegidos de esta nueva edición.

¿Quiénes son los habitantes de La Casa de los Famosos?

Lupita Jones fue la primera participante revelada por la producción a través de redes sociales, sorprendiendo por el nivel de celebridad que representa tras años de encabezar el certamen Nuestra Belleza México y a más de 30 años de haber ganado la corona de Miss Universo.

El segundo confirmado fue el tiktoker Kunno, conocido por su irreverente personalidad, sus declaraciones polémicas, su estilo de vestir y su cercana amistad con Ángela Aguilar. El influencer originario de Monterrey tuvo recientemente una participación destacada en el reality de Televisa Las Estrellas Bailan en Hoy.

Jailyne Ojeda fue la tercera "famosa" confirmada para el programa. La modelo e influencer saltó a la fama tras protagonizar el videoclip de la canción ´Ella Baila Sola´, de Peso Pluma y Eslabón Armado.

Rumores sobre la participación del público

Rumores apuntan a que el público fuera de Estados Unidos podría participar en las votaciones de esta edición; sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni por Telemundo ni por Endemol.