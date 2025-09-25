Angélica Vale pide no ser relacionada con Ángela Aguilar

Confiesa Angélica Vale estar arrepentida por entrevistar a Ángela Aguilar; pide que ya no la vinculen con ella. En recientes declaraciones, la actriz y comediante explicó que las entrevistas que le hizo a la cantante ocurrieron cuando esta tenía apenas 15 años, y afirmó que se enfrenta a una ola de críticas online que la siguen vinculando con la dinastía Aguilar.

Angélica Vale respondió a la ola de reproches que ha recibido en redes sociales por sus antiguas entrevistas a Ángela Aguilar, y exigió que ya no la involucren con la joven intérprete: "A cada rato me siguen funando, pero ni es mi hija, ni mi sobrina".

En una conversación con el periodista Carlo Uriel, la actriz recordó que conoció a Ángela "cuando llegué a Los Ángeles, la conocí chiquitita", y que las entrevistas las realizó cuando la cantante tenía 15 años, "estaba empezando su carrera". Vale enfatizó que en aquel entonces desconocía los posteriores escándalos que rodearían a Aguilar y Christian Nodal, y que no se ve en la posición de sostener una charla con ella en la actualidad: "Creo que no me sentaría con Ángela el día de hoy porque creo que lo mejor que puede hacer es ya no hablar, ya no decir cosas, por favor".

Respecto a las críticas, confesó que le duelen los comentarios y calificó como "espantoso" el nivel de odio que persiste contra ella.

Más allá del deseo de desvinculación mediática, la reacción de Vale expone las tensiones que surgen cuando figuras públicas del pasado interactúan con contenidos que luego se revisitan en el contexto de escándalos y dinámicas sociales cambiantes. Para ella, las entrevistas formaban parte de una etapa profesional temprana que hoy ya no representa quién es.