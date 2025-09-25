Ulrich Richter: revelaciones sobre el caso de Christian Nodal

Christian Nodal podría ir a la cárcel por fraude a Universal Music. El pleito con Universal Music podría terminar hasta en cárcel para Christian Nodal, acusado incluso de evasión de impuestos. Si Christian Nodal, de 26 años de edad, no llega a un acuerdo con Universal Music, el cantante podría ir a la cárcel por fraude al presentar documentos ilícitos.

La demanda en materia civil que Christian Nodal y sus padres iniciaron contra Universal Music se convirtió en penal por parte de la disquera, debido a que los acusaba con documentos falsos.

Hace 3 años comenzó la batalla legal de Christian Nodal contra Universal Music, exigiendo el uso de las canciones de sus tres primeros álbumes, pero la acción civil se convirtió en penal y hasta en cárcel podría terminar. Información dada por Ulrich Richter, abogado de Universal Music, quien mencionó que Christian Nodal pudo haber sido engañado por sus abogados o por sus padres, ya que cree que el pleito legal le podría costar caro.

Esto se debe a que Christian Nodal presentó en su demanda civil contra Universal Music más de 30 contratos falsos con la disquera para exigir el uso de las canciones de sus tres primeros álbumes. "El notario no reconoce ni su sello ni su firma. Es un notario de Sonora (...) La primera vez él va y dice que no conoce a Nodal y nunca lo había visto", mencionó Ulrich Richter, abogado.

Por otra parte, Ulrich Richter aseguró que estos contratos también muestran el manejo de al menos 30 millones de pesos en efectivo, es decir, que no cumplió con sus obligaciones fiscales.

El abogado de Universal Music fue claro al decir que Christian Nodal 'tiene en tela de juicio su libertad' por el uso de documentos falsos, aunque si el juez no los acredita, podría ser por evasión fiscal que habría hecho si estos los consideran fidedignos.

Además, explicó que el delito de Christian Nodal solo lo tendría como consecuencia él, ya que este ya era mayor de edad cuando demandó a Universal Music, además de que él mismo reconoció su firma en la demanda que inició.