El Departamento de Guerra de Estados Unidos difundió una nueva serie de informes desclasificados sobre encuentros con fenómenos anómalos no identificados, destacando la Isla Catalina, en el sur de California, como un punto geográfico de avistamientos históricos recurrentes.

Los expedientes liberados recopilan casos que se remontan a mediados del siglo pasado. Entre los registros figura el reporte de un grupo de boy scouts que en junio de 1952 observó un objeto plateado desplazándose a alta velocidad sobre las montañas de la isla, así como cartas de residentes locales fechadas en 1947 y 1953 que detallan avistamientos de múltiples objetos luminosos en dirección a Los Ángeles, los cuales fueron clasificados en su momento por la Fuerza Aérea por falta de datos suficientes para su evaluación.

NEW UFO DROP https://t.co/oUYLzcjTIY https://t.co/2bt4NujNAi — The White House (@WhiteHouse) October 23, 2026

Nuevos testimonios sobre avistamientos de ovnis

El paquete documental incluye además testimonios recientes de miembros del personal militar que reportaron un objeto triangular negro de desplazamiento veloz sobre una instalación de alta seguridad en el oeste del país. La divulgación de estos expedientes responde a la directiva ejecutiva emitida a principios de año para transparentar la información gubernamental disponible sobre fenómenos aéreos no identificados.

Críticas a la divulgación de documentos

Pese a la apertura de los expedientes, analistas y sectores críticos señalaron que el material publicado consta principalmente de registros históricos que no aportan evidencia concluyente sobre vida extraterrestre, interpretando el anuncio como una estrategia de distracción política frente a la coyuntura internacional y la agenda electoral del país.