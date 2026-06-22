Estreno mundial de Toy Story 5: Tom Hanks y Tim Allen en la alfombra roja

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Ya nos habíamos encontrado con Tom Hanks y Tim Allen en Las Vegas, cuando presentaron en persona las primeras imágenes de ´Toy Story 5´ durante CinemaCon. Pero después de haber pasado por un lanzamiento especial en Londres, volvieron a Hollywood para la gran premiere mundial en el mismísimo Teatro Dolby, sede de los premios Oscar. La gran diferencia fue que esta vez fuimos invitados a la alfombra roja como el único medio acreditado oficialmente por Latinoamérica.

¿Algún niño los reconoció alguna vez por las voces de Woody o Buzz Lightyear?

¿Y la gran sorpresa de la canción de Taylor Swift? ¿La habían escuchado antes del estreno mundial en Hollywood?

TH: —Nadie sabía nada. Nos enteramos el mismo día que dijeron: "A las nueve de la noche va a salir la canción que tendremos al final de la historia". Supongo que jugaron con nosotros.

Mientras las muñecas Barbie cobraron vida en el cine, en Toy Story 5 los juguetes corren peligro de desaparecer. Quienes vieron la primera película ya tienen más de 30 años y ahora son sus hijos quienes deberían jugar con Woody y Buzz Lightyear.

Pero, tal como ocurre en la realidad, la nueva historia demuestra que están siendo reemplazados por las tabletas digitales, representadas por el nuevo personaje de Lilypad.

Talento a lo latino

Tom Hanks sigue siendo la voz original en inglés de Woody, al igual que Tim Allen con Buzz Lightyear, mientras que Greta Lee se incorpora como la voz de Lilypad.

Pero el doblaje en español también reúne a varias superestrellas, como Belinda en la versión latina de Lilypad, además de otras incorporaciones famosas: Bad Bunny (Pizza con Anteojos), Bizarrap (Santa de Jardín), Migue Granados (Dr. Locuaz) y nada menos que Penélope Cruz (Flamenco).

´Woody´ sigue teniendo en español la voz de Arturo Mercado Jr. y ´Buzz´, por su parte, conserva la clásica interpretación de José Luis Orozco.