Profeco interviene tras fallas en transmisión mundialista y exige explicaciones a Vix

Las fallas registradas durante la transmisión del encuentro entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial provocaron una ola de inconformidades entre usuarios, situación que llevó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a solicitar un informe detallado a la plataforma Vix sobre lo ocurrido.

Durante el partido, miles de suscriptores que adquirieron el pase especial para seguir la competencia reportaron problemas para acceder a la señal, lo que generó numerosas quejas en redes sociales y ante las autoridades de protección al consumidor.

De acuerdo con información difundida por Profeco, hasta la mañana siguiente al incidente ya se habían recibido al menos 36 reclamaciones formales relacionadas con las interrupciones en el servicio. Además, usuarios señalaron que no era la primera ocasión en que experimentaban dificultades, ya que también se habían presentado inconvenientes desde el inicio del torneo.

Acciones de la autoridad

Ante la presión de los consumidores, la dependencia solicitó a Vix un reporte sobre las causas de las fallas y recordó a los afectados que pueden presentar denuncias formales si consideran que el servicio contratado no fue proporcionado adecuadamente.

Posteriormente, la plataforma emitió un comunicado en el que explicó que el problema se originó por una situación relacionada con Amazon Prime Video, uno de los distribuidores del servicio. Según la versión de Vix, se utilizó una señal incorrecta en el canal destinado a la transmisión del evento deportivo.

La empresa indicó que estableció contacto con Amazon Prime Video a las 20:05 horas para atender la situación, aunque aseguró que los errores no pudieron corregirse sino hasta las 20:57 horas debido a factores ajenos a su operación.

Impacto en la comunidad

Asimismo, precisó que la afectación se limitó a los usuarios que contrataron el pase mundialista a través de Amazon Prime Video. En contraste, quienes siguieron el partido directamente mediante Vix o por otros canales afiliados habrían podido ver la transmisión sin interrupciones.

Mientras continúan las revisiones del caso, los usuarios afectados esperan una respuesta clara sobre posibles compensaciones y medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir durante el resto del torneo.