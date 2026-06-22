MasterChef México 2026: Pablo se despide tras intensa eliminación

La cocina más famosa de México volvió a vivir una noche llena de presión, emociones y decisiones difíciles. Durante el Domingo de Eliminación del 21 de junio, la temporada 2026 de MasterChef México despidió a uno de sus participantes más queridos: Pablo, quien se convirtió en el sexto eliminado oficial del reality culinario.

Conforme avanzan las semanas, el margen de error dentro del programa se vuelve más pequeño. Los concursantes que permanecen en la competencia han mostrado una evolución constante, pero también han dejado claro que cualquier descuido puede significar el final del camino.

Nuevos participantes en la competencia

La salida de Pablo ocurrió en un momento clave, pues el programa también recibió a dos nuevos integrantes: Nora e Ismael, quienes llegaron para modificar la dinámica de una competencia que cada vez exige más creatividad, técnica y resistencia emocional.

Alta presión en la cocina

El episodio estuvo marcado por la tensión desde los primeros minutos. Los participantes que portaban el Delantal Negro llegaron al reto de eliminación conscientes de que un solo error podía definir su permanencia en MasterChef México 2026. Los jueces Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena elevaron nuevamente sus estándares y evaluaron cada platillo bajo tres aspectos fundamentales: sabor, ejecución y presentación.

La competencia culinaria dejó claro que en esta etapa ya no basta con tener una buena idea. Los chefs buscan platos completos, capaces de demostrar dominio técnico y una propuesta personal que destaque frente al resto. Pablo no logró superar la exigencia del reto final. Su preparación presentó detalles que no terminaron de convencer al jurado y, aunque intentó defender su propuesta, los errores fueron suficientes para colocarlo como el participante con menor desempeño de la noche.