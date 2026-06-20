Usuarios con plan de renta ya tendrían su línea asociada a su identidad sin realizar trámites extra

Las personas que cuentan con un plan de telefonía móvil de pospago podrían no tener que realizar ningún trámite adicional relacionado con el registro de líneas telefónicas, ya que su número estaría vinculado a su identidad desde el momento en que contrataron el servicio.

La información surge luego de las dudas generadas por la obligación de registrar líneas telefónicas mediante documentos como la CURP o la identificación oficial. Sin embargo, quienes tienen un plan de renta mensual ya habrían cumplido con este proceso de manera automática al formalizar su contrato con la compañía telefónica.

Detalles confirmados

De acuerdo con la información difundida, los planes pospago funcionan bajo un esquema en el que el usuario firma un contrato y liquida el servicio al finalizar cada periodo de facturación. Esto los diferencia de los servicios prepago, donde los clientes realizan recargas o adquieren paquetes por adelantado.

Durante la contratación de una línea pospago, las empresas de telefonía solicitan y verifican datos personales del titular, lo que permite asociar el número telefónico con una persona identificada. Debido a este procedimiento, dichas líneas ya cuentan con una vinculación previa y no requerirían un registro adicional.

Impacto en la comunidad

En contraste, las líneas prepago serían las que tendrían que cumplir con un trámite complementario, ya que estos números no necesariamente quedan ligados a una identidad específica desde su activación.

Así, los usuarios que reciben una factura mensual o mantienen un contrato de renta con su operador telefónico continuarían con su línea asociada a sus datos desde la fecha en que contrataron el servicio.