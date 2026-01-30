Shakira rompe récord Guinness en taquilla con su gira en Argentina

La gira Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira rompe récord Guinness en taquilla.

La cantante colombiana Shakira es imparable, pues ahora rompe récord Guinness en taquilla con la gira Las Mujeres Ya No Lloran.

¿Qué cifras logró Shakira con su gira?

La gira Las Mujeres Ya No Lloran es oficialmente la más taquillera de todos los tiempos entre artistas hispanos.

Shakira desbanca a Luis Miguel y rompe récord Guinness en taquilla con gira Las Mujeres Ya No Lloran. Shakira ha facturado bastante bien, tras romper récord Guinness en taquilla con la gira Las Mujeres Ya No Lloran como la que más ha recaudado en la historia a nivel hispano. Luego de que Shakira recaudó con Las Mujeres Ya No Lloran en un año de tour 421,6 millones de dólares (más de 7 mil doscientos ochenta y cinco millones de pesos al tipo de cambio actual) y vendió 3,3 millones de entradas en 86 shows.

¿Cuándo se alcanzó el récord Guinness?

El récord Guinness de Shakira se logró, tras el pasado 11 de diciembre cuando en el Estadio Vélez Sarsfield en Argentina alcanzó la cifra, superando los 409,5 millones de dólares (más de 7 mil millones de pesos) que había conseguido Luis Miguel con su Tour 23-24 con 2.9 millones de entradas de entradas vendidas.

¿Qué dijo Shakira sobre este logro?

Tras alcanzar el récord Guinness en taquilla con gira Las Mujeres Ya No Lloran, la cantante colombiana Shakira celebró el hito. "Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras en América Latina y España". Shakira así como agradeció a sus miles de fans "por la lealtad y la pasión" que han tenido con ello durante sus 30 años de carrera musical "son quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo".