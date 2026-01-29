Donald Trump y Nicki Minaj se encuentran en cumbre en Estados Unidos

El esperado encuentro entre Nicki Minaj y Donald Trump se dio la tarde-noche del miércoles, cuando la cantante asistió a una cumbre junto al presidente de Estados Unidos y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, con el objetivo de promover las llamadas Cuentas Trump, también conocidas como Cuentas de la Sección 530A, un tipo de cuenta individual de jubilación diseñada para fomentar la creación temprana de riqueza.

¿Qué se discutió en la cumbre?

Desde hace varias semanas, la intérprete de 'Super Bass' ha enfrentado fuertes críticas en redes sociales por respaldar al mandatario estadounidense, particularmente por algunas de las políticas que ha implementado, entre ellas la severidad en los programas migratorios.

Reacciones de Nicki Minaj ante las críticas

'Probablemente por eso soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar. El 'odio' o lo que la gente diga no me afecta en absoluto', expresó la rapera con firmeza ante los asistentes.