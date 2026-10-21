Julión Álvarez y Alfredo Olivas no actuarán en Saltillo

# Saraperos desmiente concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas en Saltillo

La supuesta presentación de "Prófugos del Anexo" fue anunciada para el 12 de diciembre; el club negó que el evento se realice en el Estadio Francisco I. Madero.

La posibilidad de ver juntos a Julión Álvarez y Alfredo Olivas en Saltillo generó expectativa entre sus seguidores, luego de que comenzara a circular en redes sociales publicidad de un supuesto concierto del espectáculo "Prófugos del Anexo".

De acuerdo con la información difundida, la presentación se realizaría el próximo 12 de diciembre en el Estadio Francisco I. Madero, casa de los Saraperos de Saltillo. Sin embargo, el club deportivo salió a desmentir la realización del evento y se deslindó de cualquier anuncio relacionado.

A través de sus redes sociales, Saraperos aclaró que es falsa la información sobre el supuesto concierto y aseguró que no se llevará a cabo en sus instalaciones, lo que encendió las alertas entre los fanáticos que esperaban adquirir entradas.

Venta de boletos genera sospechas

La publicidad del supuesto espectáculo apareció en el sitio BoletosTop.com, donde se anunciaban entradas con precios que iban de 600 a 2,400 pesos.

No obstante, el proceso de compra presentó características poco habituales, pues solicitaba realizar el pago mediante transferencia bancaria y proporcionar una dirección para la entrega de los boletos.

Estas condiciones despertaron dudas sobre la legitimidad de la oferta. Además, los presuntos organizadores mencionados en la publicidad, Copar Music y Dreamer Espectáculos, no habían respondido a las solicitudes de Vanguardia para confirmar la presentación.

Julión Álvarez había actuado recientemente en Saltillo

La difusión del supuesto concierto ocurrió días después de que Julión Álvarez se presentara en el Rodeo Saltillo, donde reunió a sus seguidores.

Durante aquella actuación, el cantante no anunció una nueva fecha en la ciudad, por lo que tampoco hubo una confirmación pública que respaldara la información difundida en internet.

Hasta el momento de la publicación de Vanguardia, no existía una confirmación oficial de Julión Álvarez ni de Alfredo Olivas sobre una presentación conjunta en Saltillo para diciembre.

Ante esta situación, se recomienda a los seguidores verificar los anuncios en los canales oficiales de los artistas y de los recintos antes de realizar cualquier pago por boletos.

Fuente: Vanguardia, publicación del 20 de octubre de 2026.