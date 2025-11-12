El Diablo Viste a la Moda 2 lanza su primer avance oficial

¿Cuándo se estrena? Tenemos el primer avance de ´El Diablo Viste a la Moda 2´.

Apenas unas semanas después de concluir el rodaje de ´El Diablo Viste a la Moda 2´, la producción de 20th Century Studios sorprendió al público al lanzar el primer avance oficial del filme, en el que se reencuentran, tras 19 años, los icónicos personajes de ´Andrea Sachs´ y ´Miranda Priestly´, interpretados por Anne Hathaway y Meryl Streep, respectivamente.

¿Qué muestra el avance oficial?

El adelanto, de apenas 55 segundos, conquistó las redes sociales y emocionó a los fanáticos, al tratarse de una de las secuelas más esperadas desde el estreno de la cinta original en 2006, dirigida por David Frankel.

En el breve video se observa a una mujer caminando por una oficina mientras todos se apresuran a ocupar sus lugares, intercalando escenas de lo que parece ser la MET Gala, sesiones de fotos y entrevistas mientras suena el tema ´Vogue´ de Madonna.

¿Cuál es el momento clave del tráiler?

Al final del avance, la mujer entra a un elevador; la cámara se eleva y revela que se trata de Miranda Priestly. Segundos después, aparece Andrea Sachs junto a ella, dando a entender la tan esperada reunión de ambas protagonistas.