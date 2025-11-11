VIDEO: Pixar lanza el primer tráiler de Toy Story 5

¡Los juguetes están de vuelta! Pixar presentó el 11 de noviembre el primer adelanto de Toy Story 5, la esperada continuación de la saga que ha marcado la infancia de varias generaciones. El tráiler y el póster oficial muestran a los personajes clásicos lidiando con un nuevo desafío: la llegada de la tecnología al juego de los niños.

¿Qué ocurrió?

En esta nueva entrega, Jessie lidera a los juguetes en la habitación de Bonnie, mientras Buzz Lightyear actúa como su segundo al mando. La protagonista, ahora de ocho años, pasa su tiempo jugando con Lilypad, una tablet con forma de rana, dejando de lado a los juguetes tradicionales. Woody, quien había dejado a Bonnie al final de la cuarta película, regresa para unirse a Buzz, Jessie y sus amigos con la misión de impedir que la tecnología reemplace la diversión clásica.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El adelanto de 50 segundos muestra a los personajes reaccionando con asombro y preocupación ante la nueva tablet, reflejando cómo la generación actual prioriza los dispositivos electrónicos sobre los juguetes físicos. Esta premisa promete un episodio que combina nostalgia con una mirada a los cambios en el entretenimiento infantil.

El estreno de Toy Story 5 está programado para el 19 de junio de 2026, manteniendo a los actores de voz originales: Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie. El póster oficial, también presentado por Pixar, ha generado gran expectativa entre los seguidores de la saga, dejando ver que la aventura de los juguetes continuará siendo tan emotiva y divertida como siempre.