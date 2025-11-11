Sergio Ramos dejará a Rayados para presentar en Latin Grammy 2025

Sergio Ramos, defensa del Rayados de Monterrey, será uno de los presentadores de la ceremonia de los Latin Grammy 2025, evento que se llevará a cabo el 13 de noviembre en Las Vegas.

La noticia fue confirmada por la propia organización del evento, que ha buscado integrar figuras deportivas con presencia mediática global.

¿Qué ocurrió?

Su participación como presentador forma parte del esfuerzo por conectar la gala musical con audiencias deportivas y globales. Si bien no dejará al club de forma definitiva, el viaje y las actividades relacionadas con el evento implicarán una breve ausencia en los trabajos de Rayados durante la pausa competitiva.

¿Cuál es su faceta como cantante?

La aparición de Ramos en los Latin Grammy no será sólo como celebridad invitada. Desde agosto de 2025 dio un paso firme hacia la música con el lanzamiento de su sencillo "Cibeles", producido por Ovy on the Drums, donde mezcla tintes de flamenco, pop y ritmos latinos. La canción, inspirada en su despedida del Real Madrid y en una carga emocional personal, marcó el inicio de una carrera musical que ha sorprendido a propios y extraños.

Aunque en años anteriores ya se le había escuchado participar en grabaciones simbólicas, como himnos o colaboraciones menores, "Cibeles" representó su debut formal como artista.