Toy Story 5: Disney revela tráiler donde juguetes enfrentan a la tecnología

¿Se acabó la era de los juguetes? Disney lanza el primer tráiler de ´Toy Story 5´.

De manera sorpresiva, Disney lanzó este martes el primer adelanto oficial de ´Toy Story 5´, donde los entrañables juguetes encabezados por ´Woody´, ´Buzz Lightyear´ y ´Jessie´ se enfrentan a un nuevo y temido rival: la tecnología.

¿Qué ocurrió?

En el avance, la trama muestra cómo los juguetes comienzan a sentirse desplazados por una tableta electrónica, reflejando una realidad actual en la que muchos niños prefieren los dispositivos digitales a los juegos tradicionales. Además del primer vistazo, Disney y Pixar confirmaron que la esperada película llegará a los cines de México y el mundo el próximo 18 de junio de 2026.

¿Cuál es la nueva amenaza para los juguetes?

En el tráiler se escucha a la mamá de Bonnie —la pequeña que heredó los juguetes de Andy— anunciar una "entrega especial". "Bonnie, llegó un paquete para ti", dice la madre antes de que la niña abra una caja misteriosa. Dentro del paquete aparece una tableta que cobra vida y se presenta diciendo: "Hola, soy Lilypat... ¡juguemos!". La nueva integrante del universo Toy Story es, en realidad, una villana digital que busca eliminar a los juguetes tradicionales, iniciando una "guerra" entre el juego físico y el virtual.

¿Qué temas abordará Toy Story 5?

Según información revelada por Disney-Pixar, ´Toy Story 5´ explorará el impacto de la tecnología en la infancia moderna y la pérdida del valor emocional que representan los juguetes.