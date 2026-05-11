Éxito de El Diablo Viste a la Moda 2 en México y el mundo

¡Imparable! El Diablo Viste a la Moda 2 supera a Mortal Kombat II en taquilla

El épico estreno de El Diablo Viste a la Moda 2 no se quedó solo en una secuela palomera, sino que sigue haciendo eco entre la audiencia y, en especial, a dos semanas de su llegada a los cines, no suelta la corona, pues tiene en su bolsillo "de Prada" 433.2 millones de dólares gracias a la taquilla mundial.

De acuerdo con AP, incluso con la llegada de Mortal Kombat II, la cinta no dejó su trono, ya que la producción de pelea de Warner recaudó 40 millones de dólares en la taquilla local.

Mientras tanto, la cinta inspirada en la vida del "Rey del Pop", Michael, quedó en tercer lugar en su tercer fin de semana, con otros 36.5 millones de dólares recaudados durante ese periodo, apenas 33% menos que el fin de semana pasado. La biopic de Michael Jackson ya ha obtenido 240.5 millones de dólares en Norteamérica y acumula 577.4 millones de dólares a nivel mundial.

¿Qué película es la favorita de México?

A semanas de que se estrenen las grandes apuestas del verano en México, la llegada de las joyas cinematográficas del momento ha motivado a la audiencia no solo a asistir a las salas, sino también a confirmar el gusto internacional.

El Diablo Viste a la Moda 2, con Meryl Streep y Anne Hathaway a la cabeza del elenco, ha hecho que México aporte a la cuenta global 205.99 millones de pesos, con 2.43 millones de asistentes a las funciones y, tan solo en la segunda semana, sumó 190.18 millones de pesos.