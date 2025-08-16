Elaine Haro cambia el rumbo en La Casa de los Famosos

En un giro inesperado dentro de La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro logró imponerse a Aldo de Nigris y obtuvo el valioso privilegio de salvar a uno de sus compañeros de la placa de eliminación. Gracias a esta victoria, Mariana Botas, integrante del Cuarto Día, fue rescatada de una posible salida del reality.

El desafío entre Elaine y Aldo consistió en lanzar pelotas por una rampa con el objetivo de acumular puntos según la sección de la ruleta en la que cayeran. Aunque en las primeras rondas parecía que Aldo sería el vencedor, Elaine remontó en los últimos tiros y alcanzó 650 puntos, ganando así el derecho a salvar a uno de los nominados.

Ambos concursantes pertenecen al Cuarto Día, sin embargo, la estrategia fue clara: proteger a su equipo. Elaine explicó que, entre los tres nominados de su grupo, se realizó un sorteo para decidir quién sería salvado. Finalmente, la actriz anunció que la afortunada era Mariana Botas, quien fue seleccionada mediante una dinámica interna que, según ella, fue transparente ante sus compañeros.

Tras la salvación, la lista oficial de nominados quedó compuesta por cinco participantes: Alexis Ayala, Mar Contreras y Guana del Cuarto Noche, así como Ninel Conde y Facundo del Cuarto Día. Todo se definirá en la próxima gala de eliminación, este domingo 17 de agosto a las 8:30 PM, transmitida por Las Estrellas y ViX Premium.

Cabe destacar que Elaine obtuvo su oportunidad de competir por la salvación tras ganar el tercer reto, denominado "Calaveras". En este desafío, los concursantes debían romper figuras que contenían nombres ocultos; el objetivo era evitar ser descubiertos. La actriz logró mantenerse hasta el final, lo que le permitió medirse contra el líder de la semana, Aldo de Nigris, en la siguiente etapa.

Los fanáticos del programa aún tienen la oportunidad de votar por su favorito para evitar su salida ingresando al sitio oficial o utilizando el código QR durante las transmisiones. Solo los usuarios con suscripción a ViX Premium podrán emitir hasta 10 votos diarios.