Tesla revive el Roadster con una aceleración que desafía los límites

Después de casi nueve años de retrasos y expectativas, el Tesla Roadster vuelve a acaparar la atención con una propuesta que busca llevar el rendimiento de los automóviles eléctricos a otro nivel. La compañía encabezada por Elon Musk presentó su nuevo deportivo, un proyecto que desde 2017 ha generado gran interés por las prestaciones anunciadas y que ha sufrido varios cambios en su calendario de lanzamiento.

Cuando Tesla mostró el primer prototipo, la empresa tenía previsto comenzar las entregas en 2020. Sin embargo, los planes se modificaron en distintas ocasiones, convirtiendo al Roadster en uno de los modelos más esperados de la marca.

Aceleración impresionante del Tesla Roadster

La característica que más destaca entre las cifras anunciadas es su capacidad de aceleración. Elon Musk afirmó que el vehículo podría pasar de cero a 60 millas por hora, equivalentes a aproximadamente 97 kilómetros por hora, en menos de un segundo.

El empresario también señaló que el desarrollo del automóvil contó con la colaboración de SpaceX, su compañía aeroespacial. Incluso aseguró que la aceleración sería el aspecto menos interesante del deportivo, una declaración que ha elevado las expectativas en torno a sus capacidades.

Otra de las prestaciones prometidas es una autonomía de hasta 620 millas, es decir, cerca de mil kilómetros por carga. Además, el modelo tendría capacidad para transportar a cuatro pasajeros.

No obstante, estas cifras corresponden a las características anunciadas durante el desarrollo del proyecto, por lo que deben distinguirse de las especificaciones definitivas que tendrá la versión de producción.

Precio y exclusividad del Tesla Roadster

El costo es otro de los aspectos que genera interés entre quienes esperan la llegada del vehículo. En su presentación de 2017, Tesla estableció un precio inicial de 200 mil dólares para el Roadster.

Posteriormente, la compañía reabrió las reservaciones mediante un depósito de 50 mil dólares. Sin embargo, la información proporcionada no confirma una actualización oficial del precio inicial, por lo que esa cantidad no debe interpretarse como el costo definitivo de la nueva versión.

Por sus características y posicionamiento, el Roadster está dirigido al segmento de los deportivos de lujo, un mercado más exclusivo que aquel al que pertenecen los modelos de mayor volumen de Tesla.

Producción limitada y expectativas comerciales

Las expectativas comerciales también apuntan a una producción limitada. Seth Goldstein, analista de Morningstar, estimó que la empresa podría vender alrededor de dos mil unidades del Roadster al año.

Esa cantidad representaría una proporción reducida frente a los 1.6 millones de vehículos que Tesla vendió durante el año pasado, lo que refleja la diferencia entre un deportivo especializado y los modelos destinados a un público más amplio.

Con su aceleración anunciada, su autonomía proyectada y la participación de SpaceX en el desarrollo, el Roadster busca distinguirse dentro de la oferta de automóviles eléctricos. Ahora, uno de los principales puntos de interés será conocer las especificaciones definitivas y la disponibilidad comercial de un vehículo cuya llegada se ha pospuesto durante años.