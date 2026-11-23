La espera por una de las producciones más ambiciosas de Marvel está cada vez más cerca de terminar. Marvel Studios lanzó el tráiler final de Avengers: Doomsday, un avance que ha despertado la emoción de los seguidores al mostrar el regreso de personajes emblemáticos, nuevas revelaciones sobre Steve Rogers y la participación de los X-Men en una batalla que amenaza con alterar el multiverso.

Una de las revelaciones más destacadas ocurre al comienzo del adelanto, donde aparece Steve Rogers, nuevamente interpretado por Chris Evans, acompañado de Peggy Carter, personaje de Hayley Atwell. La historia muestra que ambos formaron una familia después de los acontecimientos de Avengers: Endgame y ahora tienen un hijo adolescente que desconoce el pasado heroico de su padre.

Sin embargo, la aparente tranquilidad familiar cambia cuando los Cuatro Fantásticos aparecen para buscar a Steve y solicitar su ayuda ante una nueva amenaza. En una de las escenas, su hijo descubre parte de la historia de su padre y le pregunta sorprendido si realmente fue un superhéroe.

Los X-Men regresan para enfrentarse al Doctor Doom

El avance también reserva un momento especial para los seguidores de los mutantes, quienes tendrán una participación importante en esta nueva entrega.

Cíclope, interpretado por James Marsden, aparece reuniendo a los X-Men mientras pronuncia la popular frase de los cómics: "A mí, mis X-Men". La escena recuerda la icónica reunión de los Vengadores presentada en la película de 2012.

A esta secuencia se suma Nightcrawler, interpretado por Alan Cumming, quien utiliza sus habilidades de teletransportación para reunir a otros integrantes del equipo, entre ellos Mística, personaje de Rebecca Romijn.

Por otro lado, el tráiler ofrece un vistazo al principal antagonista de la historia: el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. El villano dirige una inquietante advertencia a los héroes al señalar que han vivido vidas robadas y que ha llegado el momento de devolverlas.

Las imágenes también muestran enfrentamientos contra los Centinelas, las máquinas diseñadas para perseguir a los mutantes, anticipando una confrontación de grandes dimensiones.

Un encuentro de héroes para salvar el multiverso

La dirección de Avengers: Doomsday está a cargo de Joe y Anthony Russo, quienes reunirán en una misma producción a los Vengadores, los Nuevos Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men.

El objetivo de estos grupos será unir fuerzas para detener al Doctor Doom y evitar que el multiverso llegue a su colapso.

Entre los actores que regresan se encuentran Chris Hemsworth como Thor, Paul Rudd como Ant-Man, Pedro Pascal como Mister Fantastic, Vanessa Kirby como la Mujer Invisible, Patrick Stewart como Charles Xavier e Ian McKellen como Magneto.

La combinación de personajes de distintas etapas del universo cinematográfico de Marvel convierte a esta producción en uno de los encuentros más importantes de la franquicia.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Marvel Studios tiene previsto estrenar Avengers: Doomsday el próximo 18 de diciembre de 2026 en las salas de cine.

La historia continuará posteriormente con Avengers: Secret Wars, cuya llegada a los cines está programada para diciembre de 2027.

Con el regreso de Steve Rogers, la aparición de los X-Men y la amenaza representada por Doctor Doom, Marvel prepara una nueva aventura que conectará a algunos de sus personajes más reconocidos en una batalla decisiva para el futuro del multiverso.