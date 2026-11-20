El lanzamiento de Grand Theft Auto VI se ha convertido en un acontecimiento que va mucho más allá de la industria de los videojuegos. Su llegada ha provocado un enorme movimiento en las plataformas digitales, donde influencers y creadores de contenido buscan aprovechar el interés de millones de usuarios mediante transmisiones en vivo, maratones de juego y publicaciones especiales.

La expectativa por esta nueva entrega de Rockstar Games ha llevado a personalidades de internet a modificar sus estrategias de contenido para participar en uno de los estrenos más esperados de la historia de los videojuegos.

El impacto ha sido tan grande que Ashray Urs, director de Streamlabs LLC, compañía especializada en herramientas para transmisiones digitales, comparó el fenómeno con lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19.

"No habíamos visto nada de esta magnitud desde la pandemia de COVID-19", señaló.

El impacto de GTA VI en plataformas digitales

Las cifras reflejan el interés que ha despertado el videojuego. De acuerdo con datos de Streamlabs, durante sus primeras 26 horas de disponibilidad internacional, los usuarios acumularon 118 millones de horas de visualización de partidas transmitidas por internet.

Además, el título alcanzó un máximo de 7.25 millones de espectadores conectados simultáneamente en diferentes plataformas.

Twitch, YouTube y TikTok se han convertido en algunos de los principales espacios donde los creadores buscan capitalizar este lanzamiento. La expectativa también apunta a que la nueva entrega de Grand Theft Auto podría generar más de 3 mil millones de dólares en ingresos durante sus primeros meses.

Por su parte, Mike Minton, director de Producto de Twitch, destacó la magnitud del acontecimiento y aseguró que la plataforma lleva meses preparando su infraestructura tecnológica para responder al incremento de usuarios.

El directivo también señaló que el miércoles se registraron 3.3 millones de espectadores simultáneos siguiendo transmisiones de GTA VI, casi el doble de la cifra que había alcanzado Valorant, videojuego de Riot Games lanzado en 2020 que anteriormente mantenía ese récord.

Influencers aprovechan el fenómeno de GTA VI

Entre los creadores que decidieron sumarse a la fiebre por GTA VI destaca Kai Cenat, quien anunció una transmisión especial de larga duración a través de Twitch y YouTube.

Para promocionar su proyecto, publicó un tráiler con producción cinematográfica que consiguió 2.4 millones de reproducciones en apenas 24 horas. El material incluyó una escena de acción ambientada en un escondite de narcotraficantes en Miami, con referencias visuales al avance del videojuego presentado en agosto.

El influencer también compartió su emoción después de recibir una copia anticipada del título y expresó que llevaba 13 años esperando ese momento.

Otro creador que modificará su estrategia de publicaciones es Anwar Jibawi, quien cuenta con 87 millones de seguidores en redes sociales. El influencer, conocido por sus sketches de comedia, explicó que la demanda de contenido relacionado con el lanzamiento lo motivó a incorporar transmisiones en directo a sus actividades.

Durante un encuentro organizado en el Kaseya Center de Miami, Jibawi destacó que las experiencias espontáneas y la interacción entre personas podrían adquirir todavía más relevancia ante el crecimiento de la inteligencia artificial.

Miami se transforma para celebrar el lanzamiento

La expectativa por el videojuego también llegó al ámbito deportivo y del entretenimiento. Un espacio VIP del Kaseya Center, recinto donde juega el Miami Heat de la NBA, fue acondicionado con una temática inspirada en el universo de GTA.

Durante el partido entre Miami Heat y Milwaukee Bucks, equipos que protagonizaron un encuentro que terminó 137-130 a favor de Miami, los invitados pudieron disfrutar de una ambientación relacionada con Vice City.

La decoración incluyó referencias a establecimientos ficticios del videojuego, como Burger Shot y Cluckin' Bell, además de bebidas temáticas con nombres como Patriot y No Mames Vice City.

El evento reunió a influencers y personalidades digitales que conversaron sobre el alcance de la campaña publicitaria y las oportunidades que representa el lanzamiento.

Twitch se prepara para una demanda sin precedentes

El crecimiento de la audiencia también representa un desafío tecnológico para las plataformas de transmisión. Mike Minton explicó que Twitch ha mantenido a sus equipos trabajando para evitar interrupciones ante la llegada masiva de usuarios.

La expectativa ya había provocado dificultades en servicios digitales después de que la audiencia de uno de los tráileres del videojuego generara interrupciones en Twitch y Netflix.

Con millones de personas interesadas en observar partidas, compartir reacciones y participar en transmisiones especiales, GTA VI está transformando el lanzamiento de un videojuego en una oportunidad comercial para los creadores digitales.

El fenómeno confirma la capacidad de las grandes franquicias de entretenimiento para movilizar comunidades enteras y convertir sus estrenos en acontecimientos que trascienden las pantallas de juego.