SpaceX logra despegue exitoso de Starship V3 en Starbase

Tras un breve traspié técnico que obligó a posponer la operación el jueves, SpaceX ha logrado un avance histórico desde las instalaciones de Starbase. La nueva iteración de su sistema de transporte espacial, la Starship V3, completó su despegue inaugural, consolidándose como la columna vertebral de los futuros viajes interplanetarios de la firma de Elon Musk.

Este vuelo no fue una prueba más; representó el estreno de la arquitectura V3 tanto en el colosal propulsor Super Heavy como en la etapa superior. La secuencia de vuelo se ejecutó con precisión quirúrgica:

Separación de etapas: A pocos minutos del lanzamiento, el propulsor se desprendió con éxito para iniciar su retorno controlado, buscando validar los sistemas de recuperación en el Golfo de México.

Trayectoria orbital: La nave principal alcanzó el espacio exterior, donde realizó maniobras en microgravedad, una fase vital para entender el comportamiento del combustible y la estructura en el vacío.

Reentrada extrema: El desafío final consistió en atravesar la atmósfera terrestre, sometiendo al escudo térmico a temperaturas críticas antes de finalizar con un impacto controlado en el océano.

El éxito de esta misión resuena con fuerza en los pasillos de la NASA. La agencia estadounidense depende directamente de la evolución de este sistema —específicamente de la versión Block 3— para garantizar el retorno de seres humanos a la superficie de la Luna.

"Esta prueba no solo demuestra la potencia bruta de la ingeniería de SpaceX, sino que acelera el cronograma para que el ser humano vuelva a pisar suelo lunar y, eventualmente, Marte".

A diferencia de intentos anteriores, el uso de la configuración V3 optimiza la capacidad de carga y la eficiencia de los motores, acercando a la compañía al objetivo de la reutilización total y rápida, un factor que promete reducir drásticamente los costos de acceso al espacio profundo.